Smartfony realme 7 i 7 pro już w Polsce. Niska cena i 3 lata gwarancji!

Tanio i solidnie.





realme 7 Pro - specyfikacja

Końcówka roku to wzmożony okres na rynku smartfonów, poszczególne marki chcą zaprezentować nowe urządzenia, które mają szansę trafić do konsumentów, np. jako prezent na Gwiazdkę. Dziś w Polsce debiutują dwa nowe smartfony marki. Od razu widać, że chiński producent bardzo poważnie traktuje nasz rynek i ma ambitne plany.Firma chce podkreślić niezawodność swoich telefonów, oferując serwis ‘3+2’ dla wszystkich użytkowników serii realme 7, dająci 2 miesięczny okres darmowej wymiany w przypadku wad fabrycznych.Wyceniony na 1299 zł realme 7 Pro zaskakuje mocną specyfikacją. Na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm, GPU Adreno 618, ażi 128 GB pamięci masowej. Największym atutem jest jednak bateria i. Ogniwo o pojemości 4500 mAh naładujemy do pełna w około 35 minut. To pierwszy tak tani smartfon z ładowaniem 65W dotychczas zarezerwowanym tylko dla flagowców.