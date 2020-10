Adata XPG Gammix D20. Niskoprofilowy gamingowy RAM DDR4 powyżej 4000 MHz

Czarna i bardzo stylowa linia ADATA XPG Gammix D20 / foto. ADATA XPG

XPG, czyli marka należąca do dobrze znanej azjatyckiej firmy ADATA, przygotowała moduły DDR Gammix D20, które zdają się idealne dla osób wymagających dobrych osiągów, a przy tym niskiego profilu chłodzenia. To kolejne całkiem wydajne komponenty po. Dużo modeli ma spore radiatory, szczególnie jeśli dodatkowo są zaopatrzone w RGB czy ARGB, a XPG Gammix D20 charakteryzują się niskim profilem.To przy okazji oznacza, że nie możemy liczyć na podświetlenie, ale jeśli go nie lubicie lub uważacie je za opcjonalny nie tak ważny element, to opisywane moduły są ciekawym wyborem. Dzięki niewysokiemu systemowi chłodzenia, RAM nie będzie kolidował nawet z bardzo dużym kilkuwieżowym chłodzeniem powietrznym procesora.