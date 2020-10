Premiera iPhone 12 oficjalnie zapowiedziana. Odliczanie wystartowało

Koniec tajemnic.

Najnowsze rendery iPhone 12 Pro. | Źródło: Svetapple.sk



iPhone 12 bez słuchawek i ładowarki w zestawie

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Apple do nowych smartfonów nie będzie dodawać ani ładowarki sieciowej, ani też słuchawek EarBuds. Czy ma to na celu obniżenie cen smartfonów? Skądże znowu, chodzi wyłącznie o ekologię – wcale nie o dalsze maksymalizowanie zysków.



Źródło: Apple, mat. własne