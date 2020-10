vivo za chwilę wejdzie do Polski. Chiński producent smartfonów zdradza nam swoje plany

Firma podzieliła się z nami kilkoma szczegółami.





Kiedy vivo w Polsce? Jeszcze w tym miesiącu

vivo APEX 2020 to efektowny pokaz technologii. / foto: vivo

Do Polski już niedługo wejdzie kolejny chiński gracz - firma Vivo. Zasłynęła między innymi modelem NEX, który był pierwszym prawdziwie bezramkowym smartfonem na rynku.vivo planuje zadebiutować nad Wisłą 20 sierpnia 2020 roku o godzinie 16 czasu polskiego. Nie wiadomo, jakie modele pojawią się na początku. Jest za to jasne, że będą to średniaki, flagowce pojawią się później. Co ciekawe, producent ma współpracować z jednym z polskich operatorów. Niestety, nie chciał zdradzić z którym. Oprócz tego telefony mają być oczywiście dostępne poza ofertą telekomów.Marka nie chciała zdradzać zbyt wielu szczegółów na temat premiery. Dowiedzieliśmy się jednak, co sprawiło vivo największą trudność jeśli chodzi o debiut na polskim rynku. Chodzi mianowicie o świadomość marki. vivo jest dosyć marką dosyć słabo rozpoznawalną w naszym kraju w porównaniu do Xiaomi czy Huaweia. Firma będzie więc miała twardy orzech do zgryzienia - konkurencja jest duża. vivo jednak doskonale wie, jak wygląda sytuacja. Uważa jednak konkurencję za coś dobrego i podkreśla, że chce dostarczać dobrą elektronikę w dobrej cenie. Firma uderza głównie w młode osoby, które robią sporo zdjęć (np. na media społecznościowe) i intensywnie korzystają z multimediów. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że Europejczycy preferują bardziej naturalne zdjęcia niż użytkownicy z Azji.vivo także mocno podkreślało swoją niezależność w stosunku do marek realme i OPPO. Zaznaczyło też, że działania firmy obejmują nie tylko same badania i projektowanie smartfonów, ale także ich produkcję. Dzięki temu ma pełną kontrolę nad jakością produktów.vivo to chińska marka powstała w 2009 roku. Znana jest z tworzenia nietuzinkowych smartfonów, takich jak wymieniony(pierwsze urządzenie z bezramkowym nieskazitelnym ekranem i wysuwaną kamerką), vivo NEX 3 i 3S (wodospadowy ekran, brak przycisków mechanicznych) czy vivo APEX 2020 (aparat w ekranie, peryskopowy aparat z zoomem optycznym, mechanizm gimbala). Warto wspomnieć w tym miejscu o serii vivo V20 - wchodzące w niej skład urządzenia miają być pierwszymi telefonami sprzedawanymi z zainstalowanymna pokładzie.