Samsung chce powalczyć o rynek zajęty przez Xiaomi. Opaska Galaxy Fit2 zaskakuje ceną

Uda się?

Można odnieść wrażenie, że Xiaomi dosłownie zdominowało rynek tanich opasek sportowych, ale warto pamiętać, że produkty z tej kategorii oferują też takie marki jak Huawei, Honor czy Realme. Teraz do walki o mniej zasobne portfele dołącza Samsung. Opaskatrafiła już do polskich sklepów, a cena jest zaskakująco niska.Za urządzenie trzeba zapłacić 209 zł (RTV Euro AGD) czyli tylko 40 zł więcej niż za Xiaomi Mi Band 5 z oficjalnej dystrybucji.

Xiaomi Mi Band 5 i Samsung Galaxy Fit2

Galaxy Fit2 wyróżnia prosty design oraz niewielka waga 21g. Obudowa zapewnia wodoodporność nawet do 50 m z certyfikatemwięc użytkownicy będą mogli rejestrować treningi pływackie. Według producenta, Galaxy Fit2 automatycznie rozpozna aktywność fizyczną i dopasuje ją do jednego zTo nie koniec przydatnych funkcji. Gadżet wyposażono w sensor odpowiedzialny za monitorowanie. Na 1,1-calowym ekranie, który pokryto szkłem 3D, można odczytywać powiadomienia ze smartfona.Samsung Galaxy Fit2Samsung podaje, że Galaxy Fit2 może pracować nawetw trybie niskiego zużycia energii i do 15 dni w normalnym trybie użytkowania.Wygląda na to, że opaska może być dobrym wyborem dla użytkowników smartfonów Samsung, którzy przywiązani są do rozwiązań południowokoreańskiego producenta. Warto też pamiętać, że Xiaomi Mi Band 5 można kupić nawet za ok. 100 zł jeżeli zdecydujemy się na zamówienie z AliExpress. W tym przypadku różnica w cenie jest już znacząca.Źródło: wł.