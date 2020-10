Chcesz kupić grafikę RTX 3080, 3090 lub 3070? CEO Nvidii z fatalnymi wieściami

CEO stwierdził, że "3080 i 3090 mają problem z popytem, a nie z podażą (…) Problem z popytem polega na tym, że jest on znacznie większy niż się spodziewaliśmy, a spodziewaliśmy się naprawdę dużego. (…) Sprzedawcy powiedzą ci, że nie widzieli takiego zjawiska w komputerach od ponad dekady. Można to porównać do dawnych czasów z Windows 95 i Pentium, kiedy ludzie po prostu tracili rozsądek i koniecznie chcieli kupić te produkty. To jest zjawisko, jakiego nie widzieliśmy od dawna i po prostu nie byliśmy na nie przygotowani."

Nvidia GeForce RTX 3080 w wersji Founders Edition / foto. Nvidia



Co więcej, Jensen Huang dowodzący Nvidią zadeklarował, że nawet gdyby firma zdawała sobie sprawę z tak ogromnej popularności kart od chwili ich premiery, to nie byłoby możliwe wysycenie rynku. Produkcja rośnie w dużym tempie, ale i tak zaraz po wysyłkach dostaw, te są natychmiast wyprzedawane. Dodał - "Bardzo wysoko cenię sobie tę sprawę, ale po prostu nie sądzę, aby istniał prawdziwy problem do rozwiązania. To fenomen, który należy obserwować. Tylko fenomen."Nvidia przesunęła datę premiery GeForce RTX 3070, aby stworzyć większe zapasy na start sprzedaży, ale bardzo dobra wycena konstrukcji przy jej wysokiej wydajności zapewne i tak sprawi, że wyjątkowo ciężko będzie ją dostać. Po prostu kolejny raz będzie za dużo chętnych. Na sytuację na pewno wpływa też rychła premiera nowych konsoli X oraz, a co za tym dzie spodziewane wzrosty wymagań sprzętowych gier. Posiadacze komputerów chcą mieć wydajne podzespoły na lata, a przybywa też wielbicieli 4K, 2K i bardzo wysoko odświeżanych monitorów (jak). Możliwe, że premiera AMD Big Navi trochę odciąży popyt na nowe GeForce RTX 3000. Nie mniej można podejrzewać, że CEO Nvidii nieco koloryzuje, bo popyt jest faktycznie ogromny, ale dostawy blisko premiery zawsze mają pewne problemy, choć w obecnym roku wyjątkowo duże.Źródło: Tom's Hardware / Foto: Nvidia