Apple oskarża firmę recyklingową o oszustwo. Była bardziej eko od giganta (opinia)

Ciekawa sprawa.





Smartfon, tablety i zegarki miały być zniszczone - posłużą ludziom

Apple domaga się odszkodowania w wysokości 23 milionów dolarów (ok. 87 383 670 złotych) od kanadyjskiej firmy recyklingowej Geep Canada. Przedmiotem sporu jest przywłaszczenie i odsprzedaż ponad 100 000 urządzeń marki Apple, które zostały skierowane do utylizacji. Firma z Cupertino w swoim pozwie mówi o zuchwałej kradzieży, a co poniektórzy internauci nazywają działanie oskarżanego kontrahenta... rozwiązaniem bardziej przyjaznym środowisku.Firma Geep Canada z siedzibą w Ontario miała na przestrzeni lat 2015-2017 w "ekologiczny" sposób zutylizować łącznie 531 966 smartfonów iPhone, 25 673 tabletów iPad oraz 19 277 zegarków Apple Watch. Materiały podlegające recyklingowi, zgodnie z ustaleniami, powinny zostać zwrócone dostawcom Apple. W trakcie ostatniego audytu przeprowadzanego w magazynie GEEP przedstawiciele producenta odkryli, że niektóre urządzenia zmagazynowane są poza obszarem obserwowanym przez kamery.Przedstawiciele Apple postanowili sprawdzić numery seryjne sprzętów przekazywanych na przestrzeni lat 2015-2017. Okazało się, że aż 18% spośród urządzeń jest obecnie aktywnych. Pracownicy GEEP przyznali się do tego (tak twierdzi Apple w pozwie), że elektronika o łącznej masie blisko 5,5 tony nie została zniszczona. Zamiast tego, firma Geep Canada odsprzedała wciąż sprawny sprzęt po cenie wyższej od ceny potencjalnie odzyskanych z nich materiałów. Urządzenia iPhone, iPad i Apple Watch znalazły nowych nabywców i jak widać służyły im aż do dziś.Apple potwierdziło, że odsprzedano 103 845 tabletów, smartfonów i zegarków, choć liczba ta jest najpewniej wyższa. Namierzyć da się jedynie urządzenia podłączone do sieci operatorskich. Nie wiadomo na przykład ile zegarków Apple Watch bez łączności komórkowej wróciło do obiegu.