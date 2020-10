Recenzja Huawei FreeBuds Pro. Słuchawki, z którymi zapomniałem o świecie

Wyjęcie słuchawek nie jest prostym zadaniem. / Foto: własne

Zawias jest nietypowy i cieszy oko. / Foto: własne

oprawka to must have!

Słuchawki odtwarzają dźwięk poprzez dynamiczny przetwornik o średnicy 11 mm. Grają dosyć średnicowo, może nawet odrobinę ciemno. Wokale, gitary i podobne dźwięki wydają się uwypuklone, natomiast wyższe częstotliwości grają drugie skrzypce. Mimo na wyrazistość i szczegółowość nie można narzekać, podobnie jak na scenę. Jest naprawdę dobrze.Zaletą słuchawek Huawei FreeBuds Pro jest bas, który jest solidną podstawą dla grającej muzyki i np. w utworach Hansa Zimmera potrafi zejść naprawdę nisko. Jest tyle, ile go być powinno i nie zalewa sobą pozostałych pasm. W chwili pisania tekstu słucham muzyki z filmu "Incepcja" i momentami ciężko mi się skupić na tekście. Brzmienie jest naprawdę angażujące.Myślę, że Huawei FreeBuds Pro powinny trafić w gusta większości osób i sprawdzić się z większością gatunków. Do odsłuchu wykorzystałem zarówno muzykę popową, jak i metalową czy klasyczną. Brzmienie jest przyjemne i muzykalne. Dzięki temu nie męczy uszu - muzyki można słuchać godzinami.Pochwalić muszę także wygodę. Nawet po długim odsłuchu nie skarżyłem się na ból czy dyskomfort. Po części jest to zasługą gumek wykonanych z cienkiego i bardzo delikatnego silikonu. Słuchawki przy tym bardzo dobrze trzymają się ucha, co mnie zaskoczyło. Pamiętajcie jednak, że to sprawa względna i dużo zależy od kształtu małżowiny.Jeszcze jedno - na początku dało się wyczuć pewną chropowatość, wysokie tony wydawały się momentami nieco zapiaszczone. Poza tym średnie tony momentami kłuły w uszy, zwłaszcza w wokalu Christiny Aguilery. Bas też wydawał się jakiś szczupły. Poza tym dało się wyczuć pewien "kocyk". Wszystko naprawiła aktualizacja, która tchnęła w słuchawki drugą duszę. Co ciekawe, w spisie zmian nie ma nic o dźwięku. Mimo wszystko pGrzech nie wspomnieć o dynamicznym equalizerze, który na bieżąco analizuje roznoszenie się dźwięku w kanale usznym i w czasie rzeczywistym modyfikuje dźwięk tak, aby użytkownik otrzymał odpowiednio zbalansowany dźwięk.