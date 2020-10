Rock Pi X. Rywal Raspberry Pi z procesorem Intela obsługujący Windows 10

Niewielka płyta bardzo przypomina Raspberry Pi / foto. Rock Pi



W kwestii połączeń, można wybierać pomiędzy modelem A, a bardziej rozbudowanym B. Oba mają wbudowaną kartę sieciową Gigabit Ethernet (wyższy wariant także obsługę PoE przez dodatkową nakładkę HAT), ale B również może pochwalić się Bluetooth 4.2, WiFi ac i konektorami na opcjonalne zewnętrzne anteny. Poza tym mamy 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, HDMI 2.0 (do 4K przy 30 Hz), audio jack 3,5 mm, slot microSD do 128 GB, a także spory zestaw 40 konektorów (GPIO, UART, SPI, I2C…) podobnych do stosowanych w Raspberry Pi.



Rock Pi X B od 49 do 99 dolarów









Patrząc na specyfikację, opisywany miniPC typu SBC wypada bardzo podobnie do LattePanda. Jak kształtują się ceny Rock Pi X? Model B z lepszymi walorami sieciowymi jest dostępny w cenie od 49 dolarów (niecałe 190 złotych) za 1 GB RAM i 8 GB eMMC, po 99 dolarów (około 380 złotych) w przypadku najbardziej rozbudowanego 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej przestrzeni na dane.Źródło i foto: Rock Pi / Zdnet

I właśnie podstawą nowego komputerka jednopłytowego Rock Pi X v 1.4 jest układ tego typu. Nie jest przesadnie wydajny, ale to jednak Intel x86_64, a konkretnie Intel Atom x5-Z8350. Czterordzeniowy i 64-bitowy chip taktowany zegarem 1,44 GHz (do 1,92 GHz w trybie zwiększania mocy) z wbudowaną kartą graficzną Intel HD Graphics 8 gen. Zastosowany RAM, to 1 GB, 2 GB lub 4 GB, a wbudowana pamięć eMMC 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB lub 128 GB. Jeśli zdecydujemy się na niski wariant, to zamiast Windowsa 10, można postawić na jakąś dystrybucję Linuxa, której wystarczy np. 1 GB RAM i 16 GB przestrzeni na pliki.