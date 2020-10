Klasyczne telefony wciąż mają się dobrze. Poznajcie nowości od myPhone

Telefony Up i Up Smart wchodzą na rynek.



Świat zawładnęły smartfony? Niekoniecznie. Nadal istnieje spora grupa klientów, którzy preferują klasyczne telefony z fizyczną klawiaturą. Na rynku debiutują właśnie modele myPhone Up i Up Smart - klasyczne urządzenia z ekranem 3,2-cala utrzymane w świeżym, eleganckim wydaniu.





myPhone Up Smart

myPhone Up

myPhone Up

myPhone Up Smart

myPhone Up Smart

Obydwa posiadają metalowe plecki, baterię o pojemności aż 1200 mAh i uniwersalne złącze USB-C. Dodatkowo, model Up Smart oferuje aparat 5 Mpx i dostęp do aplikacji takich jak Google Maps, Twitter, WhatsApp czy Facebook dzięki systemowi KaiOS.Według producenta, telefony reprezentują nowy, wyższy standard w kategorii klasyków ponieważ oferują „coś więcej” i czerpią z funkcji smartfonów - szczególnie model Up Smart.myPhone Up to łatwy w obsłudze telefon klasyczny ze smukłą obudową utrzymaną w kolorze głębokiej czerni, z metalowymi pleckami zwiększającymi jego wytrzymałość. Posiada też duże, podświetlane przyciski, tryb głośnomówiący oraz wibracje. To co go wyróżnia poza uroczym wyglądem, to bateria o dużej pojemności 1200 mAh zapewniająca do 9 godzin ciągłych rozmów albo do 10 dni działania w stanie czuwania.Ponadto, w modelu zwykłe złącze zostało zastąpione nowoczesnym USB-C. A to oznacza większą szybkość przesyłu danych oraz uniwersalność (nie trzeba zastanawiać się gdzie jest góra, a gdzie dół wtyczki). myPhone Up jest wyposażony również w aparat fotograficzny 2 Mpx z lampą LED, Bluetooth 3.0, Dual SIM (Dual Standby) oraz gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm. Do tego dyktafon, kalendarz, budzik, radioFM i odtwarzacz MP3. Model oferowany jest w cenie:myPhone Up Smart to z kolei lepsza generacja modelu Up, stąd modele różnią się przede wszystkim wnętrzem, czyli specyfikacją. W efekcie, Up Smart robi równie dobre, pierwsze wrażenie ze względu na zachwycający wygląd i ekran 3,2”. Przede wszystkim jednak model oferuje dostęp do wielu aplikacji, w tym do tak popularnych jak Google Maps , Twitter, WhatsApp czy Facebook, co sprawia, że telefon oferuje funkcje znane ze smartfonów. A to wszystko dzięki temu, że myPhone Up Smart działa w oparciu o KaiOS - trzeci najpopularniejszy system operacyjny na świecie.Model oferuje dostęp do sieci 3G oraz Hotspot Wi-Fi, dzięki czemu można używać telefonu jako mobilnego routera. Na uwagę zasługuje aparat, bo Up Smart wyposażony jest w obiektyw 5 Mpx. Do tego USB-C, Bluetooth 4.0, Dual SIM (Dual Standby) oraz gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm.Źródło: myPhone