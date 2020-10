PlayStation 5 jest nieprawdopodobnie ciche. Tak twierdzą internetowi twórcy

Czy tak będzie w rzeczywistości?





PlayStation 5 bardzo szybkie i ciche? Na to wychodzi

To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to jak cicha jest konsola. Musi być dużo osób, które były ciekawi tej kwestii. PlayStation 5 jest bardzo ciche!

Premiera konsol nowej generacji odbędzie się za nieco ponad miesiąc. Producenci mają więc ostatnią szansę na przekonanie niezdecydowanych konsumentów do kupna „pod choinkę” właśnie TEGO urządzenia. Wczoraj (4.10) dzień niewątpliwie należał do Sony.Firma rozesłała bowiem egzemplarze PlayStation 5 do kilku japońskich influencerów . Ci przeprowadzili specjalne transmisje na żywo, gdzie nie tylko grali w Godfall czy Astro’s Playroom, ale także mieli okazję sprawdzić jak w rzeczywistości prezentuje się cała konstrukcja. Ta do tej pory budziła bowiem ona spore zastrzeżenia.PlayStation 5 ma bowiem wymiary 390 mm x 104 mm x 260 mm i waży około 4,5 kg. Do tego dochodzi futurystyczny design, który z pewnością nie będzie pasował do wszystkich wnętrz. Największą zagadką był jednak system chłodzenia. Twórcy z Japonii zrobili więc to, co tylko mogli – wykonali zdjęcia urządzenia oraz wypowiedzieli się na temat jego głośności.Jak twierdzi redaktor serwisu Dengeki Online