Steam zdradza: procesory AMD są coraz popularniejsze

Statystyki ze serwisu Steam wskazują jasno. AMD radzi sobie coraz lepiej w przypadku wykorzystania procesorów na wspomnianej platformie. Okazuje się, że. „Czerwoni” promują swoje procesory już od kilku lat i stawiają na ich konkurencyjność. Na początku platforma produktowa Zen była przyjmowana sceptycznie, jednak cała sytuacja zaczyna się zmieniać. Tuż przed ujawnieniem nowych AMD Zen 3, która odbędzie się już 8 października 2020 roku widać, że gracze chętnie kierują się w stronę amerykańskiego producenta.Tuż przed premierą, statystyki, które pojawiły się na Steam zdradziły, iż faktycznie AMD i procesory Ryzen mają ponad 25 procent udziałów w platformie Steam. Co prawda poprawa względem sierpnia nie jest wielka bowiem wyniosła ona niecały 1 proc, jednak to wciąż liczby, które sukcesywnie będą mogły gonić Intela., co jest wynikiem absolutnie wygrywającym.Która karta graficzna pozostaje najpopularniejsza?. Najwyższy wzrost względem poprzedniego miesiąca odnotowała także karta GeForce GTX 1650. Karty graficzne AMD nie radzą sobie już jednak tak dobrze, jak procesory. W przypadku karty Radeon RX 580 udziały wynoszą zaledwie 2,2 proc. Po raz pierwszy w zestawieniu pojawiła się jednak inna karta, AMD TX 5500 XT.Najpopularniejszymi procesorami wykorzystywanymi przez graczy. Ich liczba jednak cały czas spada, powoli ustępując miejsca szcześciordzeniowym układom.Na czele stawki systemów operacyjnych najchętniej wykorzystywanych przez graczyŹródło: TechSpot / fot. Olivier Collet - Unsplash