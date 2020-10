Motorola Razr 5G trafiła już w Polsce. Gdzie kupić modnego flagowca?

Moto Razr 5G w sklepach.

Nowa Motorola Razr 5G została oficjalnie zaprezentowana 9 września tego roku. Mieliśmy ją w ręku i byliśmy pozytywnie zaskoczeni zmianami, jakie producent dokonał w ulepszonej wersji następcy modelu, który robił lata temu furorę nie tylko wśród konsumentów, ale także świecie popkultury. Teraz, każdy chętny może kupić Moto Razr 5G w Polsce.Motorola Razr 5G jest już dostępna w polskich sklepach, w cenie. Składany smartfon znanej marki nabyć można w sklepach x-Kom, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, a także u operatorów Plus i T-Mobile. Drogo? To spory wydatek, jednakże cena wynika z nietuzinkowej konstrukcji.

Motorola Razr 5G świetnie leży w dłoni. | Źródło: mat. własny

Motorola Razr 5G to telefon i modowy gadżet

Motorola Razr 5G jest smartfonem wyposażonym w dwa ekrany. Wewnętrzny, składany, to panel pOLED o rozdzielczości 876x2142 pikseli. Na zewnątrz umieszczono pomocniczy wyświetlacz gOLED o rozdzielczości 800x600 pikseli. Sprzęt wygląda modnie i tak też pozycjonuje go producent: jako smartfon modowy, lifestyle'owy. Przypominam, że polski pokaz Motorli Razr 5G rozpoczął Olivier Janiak.Motorola postawiła na niewiele gorszy od flagowych układ Snapdragon 765G oraz 8 GB pamięci RAM. Użytkownik otrzymuje 256 GB pamięci na dane, bez możliwości jej dalszej rozbudowy. Moto Razr 5G ma dwa gniazda na karty nano SIM. Sprzęt zasilany za pośrednictwem portu USB-C z maksymalną mocą 15 W dysponuje akumulatorem o pojemności 2800 mAh.Producent zapewnia, że smartfon wytrzyma ok. 200 tysięcy złożeń Źródło: Motorola