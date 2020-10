Powstania takiego iPhone'a chyba nikt się nie spodziewa

Firma złożyła patent.





iPhone jednak w wersji składanej?





fot. Przemyslaw Marczyński - Unsplash

Do sieci przedostało się nowe zgłoszenie patentowe od Apple, które w ostatnich miesiącach zostało wysłane do odpowiednich instytucji. Okazuje się, że amerykańska firma może pracować nad nową generacją smartfona, który nie dość że byłby składany, to jeszcze. Ostatnia z wymienionych technologii nie jest niczym nowym, jednak do tej pory nikt nie zastosował jej jeszcze w składanych smartfonach. Nowy patent Apple został pierwotnie złożony w styczniu 2020 roku.Jak można przeczytać we wniosku patentowym, Apple będzie chciało stworzyć, bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika. Teoretycznie auto-naprawianie składanego elementu może aktywować się automatycznie, na przykład podczas ładowania urządzenia lub zgodnie ze wcześniej ustalonym harmonogramem, który będzie można dowolnie zmieniać. Cała konstrukcja miałaby do opisywanego procesu wykorzystywaćW zgłoszeniu patentowym Apple stwierdzono również, iż osłona ekranu składanego smartfona może posiadać, który łatwo odzyskuje pierwotny kształt. Bardzo możliwe, że w tym przypadku chodzi o ochronę wrażliwych elementów znajdujących na zewnątrz oraz pod obudową składanego iPhone’a. Zastosowanie elastomeru pozwoliłoby również całej konstrukcji byćAuto-naprawianie posiadał już dawno temu inny smartfon,. Koreańczycy zastosowali w swoim sprzęcie samonaprawiającą się tylną obudowę, która była w stanie automatycznie wyeliminować zadrapania oraz mniejsze rysy.Obecnie nic nie wskazuje na to, aby Apple miało w najbliższym czasie zaprezentować swojego składanego smartfona, jednak tego typu wnioski patentowe pokazują, żeŹródło: TheVerge / fot. Age Barros - Unsplash