Popularna opaska Xiaomi Mi Band na Allegro za 68 zł. Warto kupić?

Oferta w ramach Smart! Week 2020.

Xiaomi Mi Band 4 za 68 zł na Allegro / foto. Xiaomi

Mi Band 4 w tej cenie to dobry zakup

Dysk wewnętrzny SSD Goodram 512 GB

SSD Goodram 512 GB SSDPR-CX400-512 / foto. Allegro

55-calowy Telewizor Samsung UE55TU7172 4K

Samsung UE55TU7172 4K / foto. Allegro

W tym roku na rynku zadebiutowała opaska Mi Band 5 , ale poprzednia generacja (Mi Band 4) to wciąż dobry produkt cieszący się uznaniem użytkowników. Podczas gdy za "piątkę" z oficjalnej dystrybucji trzeba zapłacić 179 zł, cena "czwórki" jest przystępniejsza. W ramach Smart! Week 2020 będzie można kupić Xiaomi Mi Band 4 za 63 zł, a ofertę znajdziecie na Allegro Sprzedaż ruszy w niedzielę, 4 października, ale warto już teraz dodać produkt do obserwowanych. W puli będzie, ale znając realia, sprzęt zapewne rozejdzie się w kilka minut. 1 osoba będzie mogła kupić 1 sztukę.To nie koniec ciekawych okazji. Jeszcze dziś (3 października) na Allegro dostępny będzie dysk wewnętrzny SSD Goodram 512 GB za 129 zł . Model SSD CX400 512GB wyposażono w pamięci NAND flash w technologii 3D, a prędkość zapisu wynosi nawet 490 MB/s. Do sprzedaży trafi 990 sztuk.Kolejnym produktem, którego sprzedaż ruszy dziś jest telewizor Samsung UE55TU7172 4K za 1399 zł (w tej cenie dostępnych będzie 100 sztuk). Ten 55-calowy model oferuje rozdzielczość 3840 x 2160 px, a na pokładzie znajdziemy system Tizen z bogatymi funkcjami smart TV oraz audio Dolby Digital Plus. Na uwagę zasługuje też procesor Crystal 4K.Oczywiście to tylko wybrane oferty z kampanii Smart! Week 2020. Więcej znajdziecie bezpośrednio na Allegro Źródło: wł.