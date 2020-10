Microsoft Surface Laptop Go i nowy Pro X. Go może być niezłym hitem

Stylowe Surface Laptopy Go Microsoftu / foto. Microsoft

Duże laptopy są wygodniejsze po rozłożeniu, ale w transporcie o wiele lepiej sprawdzają się niewielkie konstrukcje o przekątnej np. około 13 cali. Microsoft Surface Laptop Go wpisuje się w ten trend dysponując dotykowym ekranem 12,4 cala. Mimo niewielkich rozmiarów, nie jest to słaba maszyna podobna do tanich tabletów, a wyposażona w procesor Intel Core i5 10 generacji, 8 GB RAM i nośnik SSD o pojemności 128 lub 256 GB.Co poza tym? Wbudowana kamerka 720p, mikrofony określane przez producenta jako studyjne, głośniki Omnisonic Speakers z technologią Dolby Audio. Zalogować się do systemu można także dzięki funkcji Windows Hello i czytnikowi linii papilarnych. Mimo małych rozmiarów, zastosowano wygodną klawiaturę o skoku klawiszy 1,3 mm i duży touchpad. Wśród dostępnych portów można znaleźć USB-A i USB-C, złącze słuchawkowe czy Surface Connect. Edycja 128 GB w sklepie Microsoftu została wyceniona w przedsprzedaży na 3769 złotych, a 256 GB na 4679 złotych.