Laptop Lenovo z zaskakującą funkcją. Pomieści i naładuje... słuchawki

ThinkBook 15 Gen 2 i ma być dostępny od listopada 2020 r. w cenie od 789 euro (ok. 3 562 zł)

ThinkBook 13s Gen 2 i ma być dostępny od listopada 2020 r. w cenie od 769 euro (ok. 3 472 zł)

ThinkBook 14s Yoga ma być dostępny od grudnia 2020 r. w cenie od 869 euro (ok. 3923 zł)

ThinkBook 15p i ma być dostępny od listopada 2020 r. w cenie od 999 euro (ok. 4510 zł)

ThinkBook 14 Gen 2 i ma być dostępny od listopada 2020 r. w cenie od 759 euro (ok. 3427 zł)

ThinkPad E14 Gen 2 ma być dostępny od grudnia 2020 r. w cenie od 679 euro (ok. 3065 zł)

ThinkPad E15 Gen 2 ma być dostępny od grudnia 2020 r. w cenie od 679 euro (ok. 3065 zł)

ThinkBook 15 Gen 2 AMD ma być dostępny od listopada 2020 r. w cenie od 639 euro (ok. 2885 zł)

ThinkBook 14 Gen 2 AMD ma być dostępny od listopada 2020 r. w cenie od 639 euro (ok. 2885 zł)

ThinkVision T27hv-20 ma być dostępny od grudnia 2020 r. w cenie od 549 euro (ok. 2478 zł)

Lenovo zaprezentowało nową generację ThinkBooków, z czego jeden model bardzo rzuca się w oczy. Dlaczego? Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 w zestawie otrzymał bezprzewodowe słuchawki, które — mimo że sprzęt jest dość smukły — trafiły do specjalnej szufladki umieszczonej w obudowie.Oczywiście słuchawki po odłożeniu do rzeczonej szufladki będą się ładować. Producent dodaje, że wyposażono je w podwójny mikrofon oraz funkcję redukcji hałasu. W efekcie jest to rozwiązanie, które powinno dobrze się sprawdzać w trakcie wideokonferencji, tym bardziej że przycisk mute/unmute umieszczono na ich obudowie.ThinkBook 15 Gen 2 | Źródło: LenovoThinkBook 15 Gen 2 będzie dostępny z procesorami Intel Core 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe1. Przygotowano także konfigurację z procesorem AMD Ryzen serii 4000. Co więcej, sprzęt wyposażono m.in. w złącze Thunderbolt 4, a klienci oczywiście będą mogli wybierać pomiędzy dyskami SSD oraz HDD o różnej pojemności.Obok Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 wśród pozostałych nowości Lenovo zaprezentowało ThinkBook 13s Gen 2. Sprzęt dostępny będzie w konfiguracji z wyświetlaczem 13,3” o rozdzielczości WQXGA. Jego proporcje wynoszą 16:10, a panel dzięki wąskim ramkom zajmuje 90% powierzchni pokrywy. Jak dodaje producent, laptop wyposażony będzie w złącze Thunderbolt 4 oraz zestaw mikrofonów, które mają zwiększać komfort spotkań w formie online.ThinkBook 13s Gen 2 | Źródło: LenovoThinkBook 14s Yoga to laptop z dotykowym ekranem oraz dołączonym piórem — w domyślnych ustawieniach jego wyciągnięcie automatycznie uruchamia aplikację do robienia notatek. Nowy model wyposażony będzie m.in. w procesory Intel Core 11, a także porty Thunderbolt 4 oraz USB-C.ThinkBook 14s Yoga | Źródło: LenovoPrzy okazji premiery nowych ThinkBooków Lenovo zaprezentowało 27-calowy monitor WQHD o oznaczeniu ThinkVision T27hv-20. Podobnie jak w przypadku ThinkBooków producent zwraca tutaj szczególną uwagę na funkcje, które dodano z myślą o wideokonferencjach. Wśród nich znajdziemy np. czerwoną diodę, która ostrzegać będzie o trwającym spotkaniu. Jest też kamera IRRGB pozwalająca rejestrować wideo w rozdzielczości 1080p. Zestaw uzupełniają mikrofony i głośniki.ThinkVision | Źródło: LenovoŹródło: Lenovo