20 gadżetów do samochodu z AliExpress dla każdego kierowcy

Praktycznie każdy z nas na co dzień porusza się samochodem. W aucie spędzamy naprawdę dużo czas więc dlaczego nie wyposażyć przestrzeni w przydatne gadżety? Z pomocą przychodzą sprzedawcy z AliExpress, który oferują przeróżne mniej lub bardziej przydatne akcesoria w śmiesznie niskich cenach. W tym zestawieniu znajdziecie wyselekcjonowane produkty, które cieszą się dobrymi opiniami kupujących, dlatego warto się nimi zainteresować. Większość z nich kupicie z darmową dostawą do Polski.

Model ten wyposażono w wydajny przetwornik optyczny Sony IMX307, który zapewnia rejestrowanie obrazu w rozdzielczości Full HD 1080p nawet podczas jazdy nocnej. Kamera charakteryzuje się ultra szerokokątnym obiektywem 130°.70mai Dash Cam 1S podobnie jak droższe modele, posiada wbudowany czujnik wstrząsów. Automatycznie zabezpieczy nagranie podczas silnego hamowania, stłuczki itp. Warto wspomnieć też o module Wi-Fi i funkcji WDR, która pozwala kamerze nagrywać obraz lepszej jakości nawet przy wysokim współczynniku kontrastu.Baseus ładowarka samochodowa z podwójnym gniazdem USB, która wspiera szybkie ładowanie QC 3.0. Główną zaletą urządzenia są kompaktowe wymiary. Dodatkowo producent oferuje też wersję 30W z gniazdem USB-C.Magnetyczny uchwyt samochodowy na telefon to najwygodniejszy sposób na łatwy dostęp do smartfona. Gadżet umieścimy w kratce wentylacyjnej. W zestawie znajdują się specjalna blaszka, którą wystarczy przykleić na obudowie smartfona (najlepiej na pokrowcu).Dostępny w sześciu popularnych kolorach marker z farbą pozwoli zamaskować drobne rysy i uszkodzenia lakieru. Pojemność opakowania wynosi 12 mm, a sam produkt zbiera dość dobre recenzje.System AOSHIKE Car Parktronic składa się z czterech czujników parkowania, wyświetlacza oraz bazy. Doskonałe rozwiązanie przeznaczone do samodzielnego montażu.Prosty ale bardzo użyteczny gadżet, który znajdzie zastosowanie w niemal każdym samochodzie. Plastikowy uchwyt doskonale sprawdzi się podczas transportowania toreb z zakupami.Eleganckie, wygodne i zapinane na zamek pokrowce na kluczyki samochodowe. Dostosowane do wielu marek samochodów etui dostępne jest w kolorze czarnym.Miejsce na kubki w samochodzie to dość newralgiczne miejsce, w którym bardzo łatwo gromadzą się wszelkie zabrudzenia. Na ich dnie można zastosować specjalne gumowe wkładki, które pozwolą zachować czystość.Bolączką wielu aut jest niewystarczająca ilość schowków i uchwytów. Na szczęście są gadżety takie jak kieszeń marki LEEPEE. Siatkowaną "torbę" można umieścić w dogodnym miejscu, idealnie sprawdzi się, np. jako schowek na telefon.Wygodny uchwyt, który zamontujemy na osłonę przeciwsłoneczną. Gadżet posiada dwa klipsy, do których można przymocować niezbędne przedmioty jak okulary czy karta płatnicza.Jeździsz samochodem rodem z Japonii? Klimat lat 90' nie jest Ci obcy? Chcesz zamaskować jakieś mankamenty na zewnątrz lub wewnątrz auta albo po prostu obkleić jakiś element? Rzuć okiem na arkusze folii typu stickerbomb. Do wyboru mnóstwo wzorów.Jeśli chcesz samodzielnie odczytywać błędy z komputera swojego samochodu, a wiesz, że posiadasz auto wyposażone w złącze diagnostyczne OBD2, zainwestuj w taki oto gadżecik. Po połączeniu z odpowiednią apką (jest multum darmowych) akcesorium wyśle do niej szczegółowe informacje na temat pracy pojazdu.Niestety, od czasu do czasu zdarzy się, że akumulator w samochodzie po prostu się rozładuje. Co zrobić w takiej sytuacji? Jednym z wyjść są kable zapłonowe i uruchomienie samochodu z akumulatora innego pojazdu. Drugim, podpięcie akumulatora pod prostownik. Polecane przez nas urządzenie jest niedrogie i ma wiele pozytywnych recenzji.Mała rzecz, a cieszy. Wymień plastikowe, czarne wentyle w swoim aucie na kolorowe, metalowe. Do wyboru kilka różnych kolorów. Cena wysyłki zmienia się dynamicznie - jeśli nie jest bezpłatna, zerknijcie na powiązane oferty.Dodatkowe oświetlenie w formie łatwej w montażu (taśma 3M) listwy LEDowej. Do wyboru dwa tryby pracy: światła od jazdy dziennej oraz kierunkowskazy. Każda listwa zasilana napięciem 12 V to 36 LEDów 3014SMD.Oto gadżet, który trzeba mieć w samochodzie na wszelki wypadek, choć nie życzę, aby ktokolwiek z Was musiał kiedykolwiek z niego korzystać. To młotek bezpieczeństwa, który w awaryjnej sytuacji pozwoli wybić okno. Zintegrowano z nim także przecinak do pasów bezpieczeństwa, który w wielu sytuacjach (np. w razie pożaru i zaciętych pasów) może uratować życie.Zaawansowany przyrząd, który pozwala sprawdzić stan akumulatora samochodowego, po uprzednim przeprowadzeniu odpowiednich testów.Za dobry gatunkowo, gruby i duży ręcznik detailingowy z mikrofibry trzeba odpowiednio zapłacić. Jeśli zamówicie go z Chin, oszczędzicie naprawdę sporo pieniędzy. Każdy, kto dba o czystość swojego samochodu powinien mieć kilka takich ręczników. Mycie auta na szczotkach? Kto to widział?! Tylko mycie bezdotykowe lub na dwa wiadra!Skoro jesteśmy już przy myciu... jeśli dysponujecie wężem ogrodowym i macie możliwość myć samochód przy własnym domu, koniecznie musicie zakupić taką oto pianownicę. Podłączycie ją wygodnie do swojego Karchera i nałożycie na lakier szampon lub pianę aktywną, która doskonale usunie nieczystości z lakieru.Ogarnij się i nie rób bałaganu w swoim samochodzie! Nie wrzucaj śmieci gdzie popadnie - spraw sobie ładny i praktyczny samochodowy kosz na śmieci. Proponujemy ten o pojemności 500 ml, produkowany przez firmę Baseus.