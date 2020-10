iPhone 12 Pro prezentuje się zjawiskowo. Czy to najładniejszy iPhone w historii?

Nowe rendery iPhone 12.

Źródło: svetapple.sk

Ceny nowych iPhone'ów

Kiedy premiera iPhone 12?

Najtańszy iPhone 12 Mini kosztować ma 699 dolarów. Jeśli wierzyć wcześniejszym, nieco bardziej optymistycznym doniesieniom, najtańszy iPhone wyceniony zostanie na 549 dolarów. Gdzie leży prawda? Tego dowiemy się dopiero w trakcie premiery smartfonów Apple. Jedno jest pewne: smartfony z serii iPhone 12 sprzedawane będą bez ładowarki i słuchawek EarPods . Daje to szerokie pole do popisu w kwestii... obniżenia ich cen.Dobre wieści polegają na tym, że wszystkie nowe smartfony Apple wyposażone zostaną w ekrany OLED. Zapowiadane jest również zmniejszenie ramek otarczających ekran oraz samej obudowy. Wysepka z aparatami dalej wystaje poza jej obrys - a szkoda.Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że premeira smartfonów iPhone 12 odbędzie się 13 października. Potwierdzało ją już co najmniej kilku leaksterów. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Apple zaliczy opóźnienie i nie wszystkie smartfony z serii iPhone 12 trafią od razu do sprzedaży. Warianty iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max mogą pojawić się w sklepach nawet dopiero miesiąc po ich oficjalnej premierze.Źródło: Svetapple.sk