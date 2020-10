Xiaomi Mi 10 Lite i POCO X3 są identyczne tylko z pozoru [porównanie]

Jeden z nich jest mocniejszy.





Xiaomi Mi 10 Lite i POCO X3 - porównujemy specyfikację

POCO X3 / Foto: POCO

Xiaomi Mi 10T Lite / Foto: Xiaomi

Smartfony na pierwszy rzut oka wyglądają na bliźniacze modele. Prawdą jest, że z wyjątkiem drobnych wizualnych różnic obudowa jest w zasadzie taka sama. Różnic jest jednak sporo - wystarczy zajrzeć do środka.Ekrany są w zasadzie takie same - w obu modelach zastosowano panel IPS 6,67 cala z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością FHD+.Inne są za to procesory. W POCO X3 zastosowano Snapdragona 732G, natomiast w Xiaomi Mi 10T Lite mocniejszego 750G. Warto wspomnieć, że to pierwszy telefon z tym procesorem. Co do pamięci - w pierwszym modelu znajdziemy gniazdo kart pamięci, natomiast w drugim już jego zabrakło.Aparaty główne są w zasadzie te same (64 MP), ale zmienia się rozdzielczość modułu ultraszerokokątnego. W X3 znajdziemy matrycę 13 MP, natomiast w Mi 10T Lite już tylko 8 MP. Podobnie jest z sensorem aparatu selfie (POCO - 20 MP, Xiaomi - 16 MP). Oprócz tego w obu urządzeniach znajduje się aparat makro 2 MP i czujnik głębi 2 MP.Poza tym POCO X3 ma baterię o pojemności 5160 mAh, natomiast Xiaomi Mi 10T Lite zasilany jest nieco mniejszym akumulatorem 4820 mAh. Różnicę widać też w grubości obu telefonów, jednak jest ona nieznaczna (9,4 mm vs 9 mm). Oczywiście wynika ona z zastosowania różnych ogniw.Wspomnę jeszcze o kwestii zastosowanych materiałów. Tył POCO X3 wykonano z plastiku, natomiast Xiaomi Mi 10T Lite wyposażono w plecki ze szkła. Głośniki stereo na szczęście znajdują się w obu smartfonach.Który smartfon wybierasz?