iiyama G-Master. Gamingowe zakrzywione, szybkie monitory powyżej 140 Hz

Od góry idealnie widać stopień zakrzywienia / foto. iiyama

Co w kwestii kolorów? Typowy statyczny kontrast wynosi 3000:1, a technologia VA pozwala na uzyskanie bardzo dobrych czerni. Oba monitory iiyama są zgodne z HDR Ready. To nie pełne oficjalne wsparcie dla standardów HDR, ale coś więcej niż typowe wartości przy jakimkolwiek braku HDR. Pokrycie przestrzeni barw, to 96 proc. dla sRGB i 72 proc. w przypadku NTSC. Jasnością znacznie wygrywa 31,5-calowy wariant przy typowej wartości 400 cd na metr kwadratowy, drugi tylko 250.