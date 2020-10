Polskie sklepy anulują zamówienia na PlayStation 5. Winne Sony?

Poważny problem nabywców PS5.





Zamówienie PlayStation 5 anulowane - dlaczego?

Sony anuluje zamówienia na PlayStation 5. Potwierdziły się najgorsze z obaw fanów konsol, którzy zapłacili już na wystawione w przedsprzedaży urządzenia. Niektóre sklepy wysyłają do swoich klientów informacje o wycofaniu się z umowy. Sytuacja dotyczy także rynku polskiego. Co się dzieje?Docierają do nas doniesienia z różnych krajów o pierwszych anulowanych zamówieniach na PlayStation 5 . Znamy potwierdzone przypadki ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Na forum psxextreme pojawił się zrzut ekranu potwierdzający wycofanie jednego z zamówień przez sklep MediaExpert. Przedstawiciele sieci X-Kom ostrzegają, że konsole mogą nie być wysyłane nabywcą na premierę. Wygląda na to, że nawet pomimo zaskakująco niskiej podaży, Sony nie jest w stanie sprostać liczbie złożonych zamówień.