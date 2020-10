Oppo A53. Ekran 90 Hz i ośmiordzeniowy Snapdragon poniżej 900 złotych

Smartfon Oppo A53 wygląda całkiem zgrabnie / foto. Oppo

Producent włożył do środka dość pojemną baterię, ale Oppo A53 ma tylko 8,34 mm grubości, więc zauważalnie mniej niż 1 cm. Firma wspomina też o metalicznej srebrnej ramce całej obudowy i krawędzi wyspy z aparatami, które zostały wykonane w technice próżniowego powlekania. To sugeruje brak metalu, a postawienie wyłącznie na plastik, choć częściowo udający metal.W Polsce smartfon dostępny jest już od dziś w sklepach (obie wersje pojemności) i ofercie operatorów T-Mobile, Orange oraz Plus (tylko 64 GB). Do wyboru są kolory takie jak czarny, błękitny i miętowy. Producent ustalił sugerowaną cenę Oppo A53 64 GB na 899 złotych, a 128 GB na 999 złotych.