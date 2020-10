Oto Google Pixel 5 i 5A - nowe smartfony od twórcy Androida

Nowy Pixel w końcu wygląda nowocześnie.





Google Pixel 5 - nowy wygląd jest owocem kompromisu

Kamerka selfie wylądowała w otworze po lewej stronie. / foto: Google

Pixel 5 obsługuje sieć 5G. / foto: Google

Google Pixel 5 jest wodoodporny, co zostało potwierdzone certyfikatem IPX8. Wspomnę jeszcze o głośnikach stereo i systemie - smartfon zadebiutował z Androidem 11 na pokładzie.





Google Pixel 4a 5G - nazwa sugeruje sporo zmian





Google Pixel 4a / foto: Google



W Google Pixelu 4a zastosowano 6 GB RAM zamiast 8 GB RAM i nieco mniejszą baterię o pojemności 3885 mAh. Reszta specyfikacji się w zasadzie nie zmieniła.



Wystarczy już technikaliów. Porozmawiajmy więc o pieniądzach.



Tańszy Pixel jest jednak bliźniaczo podobny do droższego modelu. W zasadzie jedyne zmiany wizualne to nieco większa obudowa (zastosowano wyświetlacz 5,8 cala zamiast 6 cali) i otwór na gniazdo jack 3,5 mm. Co jeszcze je różni?W Google Pixelu 4a zastosowano 6 GB RAM zamiast 8 GB RAM i nieco mniejszą baterię o pojemności 3885 mAh. Reszta specyfikacji się w zasadzie nie zmieniła.Wystarczy już technikaliów. Porozmawiajmy więc o pieniądzach.

Google Pixel 5 i 4A 5G - cennik





(ok. 2294 złote)

Google pokazał właśnie Pixela 5. Smartfon pod względem wzornictwa podążył za współczesnymi trendami. Jest jednak jedno ale.Smartfon wyposażono w ekran OLED o przekątnej 6 cali i rozdzielczości FHD+. Nastąpiła tutaj spora zmiana wizualna i funkcjonalna. Szeroką, górną ramkę zastąpił wąski pasek, a aparat selfie został przeniesiony w pojedynczy otwór po lewej stronie.Dzięki temu Google Pixel 5 wygląda bardziej współcześnie, jednak kosztem radaru Soli, który pozwalał na bezdotykową interakcję ze smartfonem. Technologia była rozwijana przez kilka lat, więc szkoda, że nie zobaczymy jej w nowym modelu. Możliwe jednak, że jeszcze ją zobaczymy. Wątpię, żeby Google po tylu badaniach zupełnie ją porzucił. Zwłaszcza, że ma duży potencjał.Google Pixel 5 potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 60 Hz. Urządzenie wspiera oczywiście funkcję Always On Display oraz HDR, który umożliwia wyświetlanie treści o większej rozpiętości tonalnej.Nowy Pixel napędzany jest jednostką Snapdragon 765G wspomaganą przez 8 GB RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 128 GB pamięci wewnętrznej. Może się pochwalić wsparciem dla technologii 5G.Jeśli chodzi o aparat, to na pokładzie znalazły się dwa aparaty - główny o rozdzielczości 12,2 MP ze stabilizacją optyczną i elektroniczną oraz ultraszerokokątny 16 MP. Podobnie jak poprzednicy pozwala na dokładne rozmywanie tła oraz użycie trybu Night Sight, co pozwala na wykonywanie zdjęć w nocy. Nie zapominajmy także o trybie astrofotograficznym, który pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów. Wymaga jednak statywu.Google Pixel 5 wyposażono także w tryb HDR+ pozwalającym uniknąc przepaleń i niedoświetleń oraz tryb wideo umożliwiający na nagranie spowolnionych, kinowych ujęć.Smartfon zasilany jest akumulatorem o pojemności 4080 mAh z możliwością ładowania bezprzewodowego i zwrotnego. Google twierdzi, że telefon może wytrzymać cały dzień pracy na baterii.To jednak nie koniec nowości.Google Pixel 5 został wyceniony na 699 dolarów (ok. 2699 złotych), natomiast wersja 4a 5G kosztuje 599 dolarów. Smartfony raczej nie będą dostępne w Polsce.