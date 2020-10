OPPO Reno4 Pro 5G, Reno4 i Reno4 Lite już w Polsce. Zawojują rynek?

3 nowe smartfony od OPPO.





Marka OPPO podczas dzisiejszej konferencji online zapowiedziała wprowadzenie nowych urządzeń z flagowej serii Reno: Reno4 Pro 5G, Reno4 i Reno4 Lite, które od teraz są dostępne w Polsce.



Producent podkreśla, że modele z kolejnych serii Reno mają kilka wspólnych cech: doskonałą jakość wykonania, świetne wzornictwo, przemyślany zestaw podzespołów oraz zoptymalizowany system ColorOS. W ten trend wpisuje się także nowo zaprezentowana seria Reno4. Oferuje sporo ciekawych funkcji i – w poszczególnych półkach cenowych – więcej niż adekwatną konfigurację sprzętową.



Reno4 Pro 5G

Najbardziej wypasiony model z rodziny Reno4 trafił już do naszej redakcji - szczegóły znajdziecie tutaj:



Reno4 Pro 5G - Arktyczny błękit



Reno4 Pro 5G został wyposażony w zakrzywiony wyświetlacz 3D, jego zakrzywienie wynosi 55,9 stopnia, dzięki czemu konstrukcja wygodnie leży w dłoni. 6,5-calowy wyświetlacz E3 Super AMOLED generuje żywe obrazy i płynnie łączy się z obudową, a stosunek wielkości ekranu do całego telefonu wynosi 92,1%. Przy natężeniu podświetlenia ekranu do 800 nitów, z maksymalną wartością częściowej luminacji do 1100 nitów, wyświetlane obrazy są dobrze widoczne nawet w pełnym słońcu. Ekran spełnia także standardy dotyczące ochrony wzroku – otrzymał Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający redukcję negatywnego wpływu na wzrok podczas przeglądania treści w nocy. Świetne wrażenia zapewnia on również podczas oglądania filmów i seriali na Netflixie w jakości Full HD, co z kolei potwierdza Certyfikat streamingu Netflix HD.



Warto wspomnieć, że model OPPO Reno4 Pro 5G spełnia normę IP54, oferując odporność na zachlapania i działanie kurzu.





Reno4 Pro 5G - Czarny



OPPO Reno4 Pro 5G - najważniejsze cechy:



Ekran: 90Hz 6.5” zakrzywiony ekran AMOLED HDR10+

Procesor: Qualcomm Snapdragon 765 5G

Pamięć: 12 GB + 256 GB

Łączność: NFC | BT 5.1 | Wi-Fi 2×2 MIMO 2.4/5.1/5.4/5.8 GHz | Wi-Fi Display

Bateria: 4000 mAh | ultra szybkie ładowanie SuperVOOC 2.0 65 W

Szkło: Corning Gorilla Glass 5 (przód i tył)

OS: Android 10, ColorOS 7.2

Wymiary i waga: 159.6 x 72.5 x 7.6 mm, 172 g

Imponujące możliwości wideo i foto



OPPO Reno4 Pro 5G został wyposażony w specjalny tryb pozwalający na kręcenie filmów w nocy. Model ten ma na pokładzie obiektyw Sony IMX708 do nagrywania szerokokątnego wideo po zmroku, który umożliwia tworzenie materiałów w niezwykłej perspektywie 120°. Urządzenie wyposażono także w czujnik 1/2,43" z rozmiarem pojedynczego piksela do 1,4 μm. Rozwiązanie pozwala na łączenie czterech pikseli w jedną całość, zwiększając ekspozycję i czułość w przypadku ograniczonego oświetlenia.







Aparat główny:



48 MP (główna matryca 1/2”, f/1.7, OIS)

13 MP (teleobiektyw, f/2.4, 5x hybrydowy zoom)

12 MP (obiektyw ultraszerokokątny 120°, f/2.2)

Reno4 Pro 5G obsługuje również dodatkowy algorytm filmów „w świetle księżyca” opracowany przez OPPO, który znacznie zwiększa jasność ekranu i wyostrza obraz, odpowiednio o 74,4% i 33,7%. Dodatkowo w modelu tym wprowadzono unikalną możliwość realizowania filmów w trybie profesjonalnym tak, jak do tej pory było to możliwe jedynie na zdjęciach. Można wiec korzystać z siatki ułatwiającej ustawianie kadru, ale także zmieniać dowolnie każdy kluczowy element: od ekspozycji, poprzez czułość, balans bieli i inne i każdy z nich może być ustawiany „na żywo” nawet podczas nagrywania. W tym trybie, zwanym Kinowym, obraz rejestrowany jest w proporcjach 21:9.



Dodatkowo OPPO stworzyło także nową wersję trybu stabilizującego nagranie – Ultrastabilizację Wideo 3.0. Tryb Ultrastabilizacji Wideo i Ultrastabilizacji Wideo Pro w tylnych aparatach został uzupełniony o funkcję Ultrastabilizacji Wideo w aparacie przednim, co umożliwia swobodne i płynne nagrywanie materiałów z każdej perspektywy.



Technologia szybkiego ładowania 65 W SuperVOOC 2.0 działa przy natężeniu prądu do 10V/6,5A i pozwala w pełni zasilić baterię Reno4 Pro 5G o pojemności 4000 mAh w zaledwie 36 minut. Producent podaje, że wystarczy tylko 5 minut ładowania, aby móc korzystać z modelu przez kolejne 4 godziny, a jedynie kwadrans do tego, by móc korzystać z telefonu intensywnie przez cały dzień.



W OPPO Reno4 Pro 5G łączność z siecią piątej generacji zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 765G z zintegrowanym modułem obsługującym 5G zarówno w trybie SA, jak i NSA, dzięki czemu urządzenie będzie w stanie się łączyć z każdą taką dostępną w Polsce siecią.