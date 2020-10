HTC myśli nad składanym ekranem smartfonu. Szykuje się nowoczesny flagowiec?

Pewnym plusem może być też brak konieczności stosowania dodatkowego zewnętrznego ekranu aktywnego po złożeniu urządzenia, jeśli to składa się ekranem do zewnątrz. Z drugiej strony istnieje większe ryzyko porysowania matrycy, więc są plusy i minusy. Jednak niewątpliwie sama koncepcja jest bardzo interesująca. Ciekawe, czy ewentualny projekt ujrzy światło dzienne już w przyszłym roku. Jeśli tak, to czeka nas intrygujący flagowiec, choć na pewno mocno drogi z powodu składanego ekranu.



Źródło i foto: Letsgodigital