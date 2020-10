Xiaomi Mi Note 10 Lite w bezkonkurencyjnej cenie dziś na Allegro (Smart! Week 2020)

Solidna przecena.

Na Allegro trwa właśnie kampania Smart! Week 2020. W ramach tygodniowego festiwalu promocji możemy kupić przecenione produkty niemal z każdej kategorii, ale nas interesuje głównie elektronika.Dziś szykuje się naprawdę dobra okazja dla osób szukających smartfona za około 1000 zł.z 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej (kolor Midnight Black) będzie przeceniony z 1390 zł na jedyne 1099 zł . Oferta wygląda kusząco, jednak jest mocno ograniczona bowiem w puli jest. Dla porównania, kilka dni temu przeceniono Redmi Note 9 Pro, a 2000 szt. rozeszło się w mniej niż 5 minut.Allegro nie zdradza, o której godzinie ruszy promocja. Można jednak otrzymać powiadomienie e-mail lub w aplikacji. Wystarczy przejść na stronę produktu i dodać go do ulubionych - powiadomienie zostanie wysłane 20 minut przed startem oferty.

Kompletnie wyposażony smartfon w dobrej cenie

Wyceniony w oficjalnej dystrybucji na 1599 złotych sprzęt to przede wszystkim piękny, 6,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080x2340 pikseli oraz wysoka jakość wykonania. Co jeszcze?Recenzenci chwalą Xiaomi Mi Note 10 Lite za długi czas pracy na baterii, szybkie ładowanie 30 W oraz dobre działanie aparatów - zarówno tylnych, jak i tego przedniego. Urządzenie bez problemu radzi sobie z wymagającymi grami 3D i oferuje łączność NFC, umożliwiającą dokonywanie płatności zbliżeniowych.Sprawdź naszą szczegółową recenzję Xiaomi Mi Note 10 Lite W tym roku na rynku zadebiutowała opaska Mi Band 5 , ale poprzednia generacja (Mi Band 4) to wciąż dobry produkt cieszący się uznaniem użytkowników. Podczas gdy za "piątkę" z oficjalnej dystrybucji trzeba zapłacić 179 zł, cena "czwórki" jest przystępniejsza. W ramach Smart! Week 2020 będzie można kupić Xiaomi Mi Band 4 za 63 zł, a ofertę znajdziecie na Allegro Sprzedaż ruszy 4 października, ale warto już teraz dodać produkt do obserwowanych. W puli będzie, ale znając realia, sprzęt zapewne rozejdzie się w kilka minut.Źródło: wł.