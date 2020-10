OPPO Reno4 Pro naprawdę mi zaimponował [pierwsze wrażenia]

Przycisk zasilania został przyozdobiony zielonym paskiem - dla odróżnienia. / foto: własne

Aparat selfie w Reno4 Pro jest nieinwazyjny. Zwróćcie uwagę na nieco grubszą górną ramkę. / foto: własne

Wysepka aparatu jest urokliwa. / foto: własne

Niestety okrutnie wystaje. / foto: własne

OPPO Reno4 Pro robi świetne wrażenie po wzięciu w dłoń. Przede wszystkim robotę robi tu bardzo mała grubość połączona z nieco zakrzywionym ekranem i odpowiednim wyprofilowaniem tyłu.Smartfon mierzy 7,6 mm, o 0,1 mm mniej niż w poprzedniku. Wydaje się zadziwiająco cienki. OPPO chwaliło się tym parametrem, i wcale się nie dziwię. Nie pamiętam, kiedy ostatnio trzymałem tak cieniutki i leciutki telefon. Mój Xiaomi Mi 9T wydaje się przy nim klocem - jest odczuwalnie grubszy i cięższy. Drogie OPPO - chapeau bas.OPPO muszę też pochwalić za to, że zbytnio nie ucierpiała bateria i udało się zmieścić ogniwo o sensownej pojemności 4000 mAh. Są jednak na rynku modele o dużo większych akumulatorach np. POCO X3 czy Xiaomi Mi 10T Pro (5000 mAh). OPPO Reno4 Pro nie imponuje więc pod tym względem u konkurencji, ale za to może pochwalić się kompaktowymi wymiarami. Coś za coś.Muszę jednak powiedzieć, że nie jest najgorsza - smartfon spokojnie wytrzymał cały dzień na baterii, i to mimo katowania go w trybie 90 Hz. Zaznaczę jednak, że nie używałem sieci 5G.Co do wyglądu - jestem estetą, więc od zawsze zwracałem uwagę na wzornictwo smartfonów. A w tej kwestii omawiany chińczyk moim zdaniem wymiata.OPPO Reno4 Pro jest piękny, to trzeba przyznać. Tył podobnie jak w poprzedniku jest matowy i mieni się w odcieniach od jasnego błękitu po jasny granat. Wygląda to świetnie. Poza tym dzięki niebłyszczącemu wykończeniu powierzchnia jest odporniejsza na odciski palców oraz zarysowania i przetarcia.Znacząco zmieniła się wysepka aparatu, która moim zdaniem prezentuje się zacnie. Niestety, ma spory mankament. Nie dość, że wystaje, to swoje dokładają obiektywy. Taka konstrukcja wygląda nieszablonowo, jednak jest trudniejsza w utrzymaniu. Chodzi mi zarówno o kwestię rys, jak i czyszczenia.