Xiaomi Mi Watch już oficjalnie. Na taki smartwatch czekałem!

Kolejne gadżety dołączają do międzynarodowej oferty.





Xiaomi Mi Watch wytrzyma ponad dwa tygodnie na baterii

Xiaomi Mi Watch w pełnej krasie. / Foto: Xiaomi

Xiaomi zaprezentowało właśnie trzy nowe smartfony: Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro i Mi 10T Lite. To jednak nie wszystkie nowości. Chińczycy zaprezentowali także akcesoria, które będą sprzedawane globalnie.Smartwatch wyposażono w wyświetlacz AMOLED 1,39 cala, który jest całkiem jasny (450 nitów). Podobnie jak Amazfit GTR 2 i GTS 2 został pokryty węglową warstwą węglową, która jest materiałem podobnym do diamentu.Xiaomi Mi Watch wyposażono w funkcje mierzenia tętna, zawartości tlenu we krwi i ciśnienia powietrza. Zegarek waży 32 gramy czyli mniej więcej tyle, co 6 kartek A4. Jest więc bardzo lekki.Xiaomi Mi Watch oczywiście może pokazywać powiadomienia (z emoji!) i pozwala na wybranie jednej z ok. 100 tarcz. Poza tym można nim sterować aparatem i sterować głosem.