Mi 10T Pro - nowy flagowiec z potężną baterią w rozsądnej cenie od Xiaomi

Nowości jest jednak więcej.

Xiaomi Mi 10T Pro to flagowiec z krwi i kości





Ekran spodoba się graczom. / Foto: Xiaomi

Wygląd Xiaomi Mi 10T Pro przypomina vivo X50 Pro / Foto: Xiaomi





W największym oku znajduje się matryca główna 108 MP / Foto: Xiaomi



Xiaomi oddało użytkownikowi narzędzie klonowania osób działające nie tylko w trybie zdjęć, ale także i wideo. Warto wspomnieć też o możliwości wykonywania zdjęć z długim czasem naświetlania, które pozwalają na rozmycie gwiazd czy wody z wodospadu. Grzechem byłoby nie wspomnieć o możliwości zmiany nieba wspomaganej przez sztuczną inteligencję.



Dzięki MMT bateria jest ładowana równomierniej. / Foto: Xiaomi

Xiaomi Mi 10T Pro wyposażono ponadto w obsługę Wi-Fi 6, NFC i port podczerwieni do sterowania innymi urządzeniami. Wspomnę jeszcze o głośnikach stereo i certyfikacie Hi-Res, który jest potwierdzeniem ponadprzeciętnej jakości dźwięku.





Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Lite to kolejne nowości



Podstawowa wersja nie różni się dużo w stosunku do modelu Pro. Najważniejszą różnicą jest zastąpienie matrycy głównej 108 MP sensorem o rozdzielczości 64 MP bez stabilizacji optycznej. Poza tym przewidziano opcję z 6 GB RAM, jednak zniknęła wersja z 256 GB pamięci wewnętrznej. Reszta specyfikacji pozostała bez zmian.



Xiaomi Mi 10T Pro i Mi 10T wyglądają w zasadzie identycznie. / Foto: Xiaomi



Xiaomi Mi 10T Lite różni się od pozostałych braci głównie wysepką aparatu / Foto: Xiaomi

Xiaomi uraczyło nas premierą aż trzech smartfonów: Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro i Mi 10T Lite. Zacznijmy Od najwyższego modelu.Smartfon wyświetla obraz na panelu IPS o przekątnej 6,67 cala. Jest bardzo szybki - potrafi wyświetlać obraz z częstotliwością 144 Hz. Co więcej, może ona dostosowywać się do treści dzięki AdaptiveSync.Xiaomi Mi 10T Pro zwiększa płynność filmów dzięki technologii MEMC, która dzięki wsparciu sztucznej inteligencji potrafi interpolować klatki. Firma podkreśliła także dużą wierność wyświetlanych barw, która jest możliwa dzięki obsłudze gamy przestrzeni kolorystycznej P3 i TrueColor.Warto w tym miejscu wspomnieć o podwójnym czujniku jasności, który pozwala mierzyć jasność otoczenia nie tylko przed, ale i za smartfonem. Dzięki temu telefon ma precyzyjniej dostrajać moc podświetlenia do panujących warunków. Czujnik biometryczny umieszczono z boku, a kamerkę selfie 20 MP umieszczono w otworze.Xiaomi Mi 10T Pro napędzany jest procesorem Snapdragon 865. Dzięki niemu smartfon nie tylko potrafi wyświetlać obraz z maksymalnym odświeżaniem, ale także obsługuje standard 5G. Jednostkę wspomaga 8 GB RAM LPDDR5. Z kolei na dane użytkownika przeznaczono 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1. Xiaomi wykorzystało więc najnowsze dostępne technologie.Telefon ma bardzo szerokie możliwości fotograficzne. Główny aparat wyposażono w matrycę 108 MP i obiektyw stabilizowany optycznie. Uzupełnia ją moduł ultraszerokokątny 13 MP o polu widzenia 123° i aparat makro 5 MP, który może ostrzyć z minimalnej odległości 2 cm.Za zasilanie smartfona dba akumulator litowo-jonowy o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 33 W (odpowiednia ładowarka jest w zestawie) opartym o technologię MMT (Middle Middle Tab). Zmienia ona bardzo dużo - energia ogniwa uzupełniana jest od środka w kierunku obu końców, a nie od jednego końca do drugiego jak to bywa w tradycyjnych bateriach. Dzięki temu można ją uzupełniać szybciej, a sama bateria mniej się grzeje i wolniej się starzeje. Urządzenie działa w oparciu o Androida 10 z nakładką MIUI 12.Mi 10T Lite z kolei obsługuje "tylko" 120 Hz (wersja Pro 144 Hz). Zachował jednak funkcję AdaptiveSync i podwójny czujnik jasności otoczenia. Ponadto Xiaomi zastosowało plastikową ramkę a nie aluminiową.Kontynuując wątek Xiaomi Mi 10T Lite, to sporych zmian doczekał się moduł fotograficzny. Tym razem mamy do czynienia z poczwórnym układem z sensorem głównym 64 MP (bez OIS), aparatem ultraszerokokątnym 8 MP, czujnikiem głębi 2 MP i aparatem makro ostrzącym z minimalnej odległości 4 cm.