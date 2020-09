SanDisk Extreme Portable SSD USB. Superszybkie idealne dla twórców treści 4K

Zobacz również: SSD USB nawet 1GB na sekundę. Nowy WD My Passport SSD do 2TB



SanDisk Extreme Pro Portable SSD i SanDisk Extreme Portable SSD mają podobne wzornictwo / foto. SanDisk



W kwestii bezpieczeństwa pod kątem informatycznym, a nie uszkodzeń mechanicznych, można skorzystać ze sprzętowego szyfrowania AES 256-bit. Nośniki SanDisk Extreme Portable SSD i Pro Portable SSD zostały zaopatrzone w złącza USB-C i kabelki o obu końcach USB-C. Można też podłączyć je bez dokupowania akcesoriów do sprzętów mających tylko tradycyjne USB-A, bo w zestawie znajduje się przejściówka USB-C na USB-A. Powinny pracować z całą gamą sprzętu, nie tylko komputerami, ale też np. smartfonami i tabletami na Androidzie, a nawet iPadem Pro, który ma port USB-C.



SanDisk Extreme Pro Portable SSD i SanDisk Extreme Portable SSD są odświeżeniem obecnych już na rynku konstrukcji o podobnych nazwach. Można je zamawiać na stronach producenta i szybko powinny wyprzeć ze sklepów starsze modele. Mocniejszy z dopiskiem Pro może odczytywać i zapisywać dane nawet z prędkością 2000 MB/s, a wolniejszy 1050 MB/s. Oba warianty są częściowo odporne na pył i wodę (spełniają normę IP55) oraz powinny przetrwać upadki z wysokości 2 metrów. Dodatkowym zabezpieczeniem i kwestią wpływającą na polepszeniem chwytu jest gumowane pokrycie obudowy, która dla modelu Pro pełni dodatkowo rolę radiatora dzięki metalowym elementom.

Pamiętajmy o USB 3.2 Gen 2x2