Philips Fidelio X3: flagowe słuchawki na kablu, które mogą namieszać

Propozycja dla audiofila.

Firma Philips wprowadziła dzisiaj do sprzedaży swój flagowy model słuchawek, który powstał z myślą o bardziej wymagających miłośnikach muzyki, poszukujących tradycyjnej konstrukcji nausznej na kablu, z głębokimi basami i odpowiednią separacją.Sprzęt został wyposażony wprzetworniki polimerowe, które dla lepszego tłumienia zostały wypełnione żelem. Producent zwraca przy okazji uwagę na obecnośćukładu napędowego - wszystko to ma gwarantować wysokie parametry dźwięku w postaci wyraźnych basów oraz bogatej skali.

Kolejne nowości w drodze

Źródło: PhilipsSama konstrukcja składa się z dwuwarstwowych elementów nausznych, pałąka oraz opaski, które mają redukować wibracje. Muszle ustawiono pod kątem 15 stopni, przez co słuchawki lepiej dopasowują się do kształtu ucha i dźwięk wpada wprost do kanału słuchowego. W zestawie znajdziemy też przewód ze złączamiŹródło: PhilipsPhilips zapewnia, że ma być też bardzo wygodnie. A wszystko za sprawą welurowej pianki (z efektem pamięci) oraz niwelującej ciśnienie transparentnej tkaninie firmy. Co więcej, stalowa i lekka rama została pokryta jakościową skórą filmyCena? Za parę nowych słuchawek przyjdzie nam zapłacićPrzy okazji producent poinformował, że wkrótce możemy się spodziewać kolejnych sprzętów z kategorii audio. W najbliższych miesiącach pojawią się dwa soundbary, a także jeszcze jeden model słuchawek nausznych, który oferować będzie aktywną redukcją hałasu (ANC).Źródło: Philips