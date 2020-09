Sklepy się pospieszyły. Chromecast with Google TV (Sabrina) przedpremierowo na półkach

Wizualnie Google Chromecast with Google TV, to wciąż Chromecast, a nie przystawka smart TV / foto. Reddit



Jaka jest cena urządzenia? 49,99 dolarów, czyli w prostym przeliczeniu około 195 złotych. Oczywiście Polska cena zapewne będzie większa. Poza tym oficjalnie Google nie prowadzi w naszym kraju dystrybucji np. smartfonów Pixel, Chromecastów czy smart głośników. Mimo wszystko da się je bez trudu kupić, nierzadko nawet w dużych sieciach, więc można podejrzewać, że podobnie powinno być z Google Chromecast with Google TV.





Nie chodzi o jednostkowe wydarzenie, a błąd wielu sklepów. Może po porostu cichą premierę przed oficjalną zapowiedzią? Tak czy inaczej doniesienia mówią o kupnie chociażby z Walmartu czy The Home Depot. Przystawki smart TV Chromecast with Google TV (znane do niedawna wyłącznie pod kodową nazwą Google Sabrina) są zwyczajnie obecne na półkach jak inne regularne produkty. W takim razie chociażby bez dodatkowych zabezpieczeń, które byłyby zdjęte podczas ewentualnej premiery. Z drugiej strony nie wszystkie sklepy już teraz wprowadziły produkt do normalnego obiegu.