Zaskakująco dobra i tania kamera samochodowa DDPai Mola N3 w promocji na AliExpress

DDPAI3

Wideorejestrator to niewątpliwe bardzo przydatny gadżet do samochodu. Pomaga rozwiązać wszelkie wątpliwości przy niefortunnych stłuczkach. W dniachbędziemy mieli okazję kupić wideorejestratorw korzystnej cenie.Kamerka wyposażona jest w procesor HiSilicon (od Huawei) oraz czujnik obrazu OV OS05A10. Mola N3 jest w stanie nagrywać obraz w rozdzielczości(2560x1600) w 30 klatkach na sekundę. Kamerka cechuje się obiektywem f/1.8 oraz szerokim kątem widzenia (140 stopni). Dzięki zastosowaniu technologii(Wide Dynamic Range), która reguluje balans oświetlenia, obraz wideo jest zawsze dobrze naświetlony i ostry.DDPai Mola N3 jest także mniejszy od innych urządzeń tego typu dzięki usunięciu ekranu. Wszelkie ustawienia urządzenia ustawiamy za pomocą dedykowanej aplikacji DDPai na smartfona.Wideorejestrator posiada wbudowanydzięki czemu podczas stłuczki nagranie zostanie automatycznie zabezpieczone i przeniesione do specjalnego folderu. Urządzenie automatycznie nadpisuje stare nagrania nowymi, gdy zabraknie miejsca na karcie.Producent postanowił wykorzystać superkondensator zamiast standardowej baterii. Charakteryzuje się on większą żywotnością niż bateria litowo-jonowa i zwiększoną wytrzymałością na ekstremalne warunki pogodowe. Jest ona w stanie działać w temperaturach odWideorejestrator DDPai Mola N3 możemy zakupić w dwóch wersjach – z i bez GPS-a. Za urządzenie z GPS-em przyjdzie nam zapłacić 207,90 ($51.53) przy wykorzystaniu koduZa wersję pozbawioną nawigacji satelitarnej zapłacimy 169,41 zł ($41.99) korzystając z powyższego kuponu. Oba wideorejestratory możemy zamówić zŹródło: AliExpress