Motorola kończy 92 lata. Polak współtworzył jeden z najważniejszych produktów

Wszystkiego najlepszego.

Motorola we wrześniu tego roku skończyła 92 lata. Firma, która wielu Polakom kojarzy się przede wszystkim z atrakcyjnie wycenionymi smartfonami z serii Moto G, ma na swoim koncie mnóstwo dokonań, które niejednokrotnie rewolucjonizowały świat nowych technologii. Jesteśmy ciekawi o ilu z nich słyszeliście.Firmę Motorola założyli bracia Paul i Joseph Galvin, którzy z końcem września 1928 roku przejęli upadającą fabrykę baterii. To właśnie ci dwaj mężczyźni jako pierwsi na świecie stworzyli radio samochodowe. Producent znany początkowo pod nazwą Galvin Manufacturing Corporation opracował również walkie-talkie, które pozwalało komunikować się wojskom amerykańskim na krótkim dystanse podczas II Wojny Światowej. Swój wkład w wynalezienie sprzętu miał polski inżynier, Henryk Magnuski.Na kolejne sukcesy nie trzeba było długo czekać. W 1969 roku przekaźniki radiowe firmy Motorola znalazły się na pokładzie Apollo 11. Umożliwiły one milionom ludzi usłyszenie wysłanych z Księżyca słów Neila Armstronga które stały się inspiracją dla twórców literatury i filmów: "to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości".

Źródło: Motorola

Telefony i smartfony Motorola

Moto Z Force, czyli smartfon z "nietłukącym się ekranem". | Źródło: Motorola

W 1973 roku odbyła się pierwsza rozmowa za pośrednictwem telefonu komórkowego. Motorola DynaTAC 8000x dopiero po 10 latach była sprzedawana jako model do użytku prywatnego. Jak wielki skok technologiczny dokonał się na przestrzeni trzech dekad udowodniła Motorola Razr V3 z 2004 roku. Kultowy telefon z klapką użytkowali m.in. David Beckham i Paris Hilton. Sprzęt gościł w filmach i stał się synonimem elegancji i nowoczesności.2016 rok to prezentacja smartfonu Moto Z Force z ekranem Shutter Shield, który cechował się rekordową odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Wyświetlacz był w stanie przetrwać celowy rzut smartfonem o betonową płytę. Wiem, bo go testowałem. W podobnym okresie debiutowały Moto Mods, czyli praktyczne moduły rozszerzające możliwości smartfonów - projektor, lepszy obiektyw fotograficzny i głośnik to tylko niektóre propozycje.Motorola w najnowszej historii zaprezentowała wiele innych nietuzinkowych innowacji – jak np. Motorola Atrix, którą można było podłączyć do lapdocka, by używać jej jak notebooka; Motorola Xoom, czyli pierwszy tablet z dostosowanym do tego typu urządzeń Androidem i wreszcie Motorola Droid RAZR Maxx z ogromną jak na tamte czasy baterią. Ta innowacja na stałe trafiła do urządzeń firmy i dziś długi czas pracy smartfonów jest znakiem rozpoznawczym marki.Co przyniosą kolejne lata? Czekamy z zainteresowaniem, a firmie Motorola życzymy wszystkiego najlepszego.Źródło: Motorola