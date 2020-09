Xiaomi prezentuje pierwszy głośnik z Asystentem Google. Wygląda znajomo

Uczyń swój dom inteligentniejszym.

Oferta Xiaomi powiększyła się właśnie o kolejne interesujące urządzenie. Aż dziw bierze, że popularny chiński producent dopiero teraz zaprezentował swój pierwszy inteligentny głośnik współpracujący z Asystentem Google. Od strony designu przypomina nieco produkty z serii Amazon Echo i całymi garściami czerpie z linii głośników Bose Home. Oto...Xiaomi Mi Smart Speaker to sprzęt o wymiarach porównywalnych do Google Home. Moc na poziomie 12 W i skierowany ku frontowi przetwornik o średnicy 2,5 cala powinien pozwolić wypełnić dźwiękiem nawet sporych rozmiarów połączenie. Sparowanie ze sobą dwóch głośników pozwoli odtwarzać z nich dźwięk w trybie stereo.

Dwa głośniki Mi Smart Speaker mogą pracować w trybie stereo. | Źródło: Xiaomi

Górny panel głośnika Xiaomi wygląda znajomo - zupełnie jak sprzęt z serii Amazon Echo. | Źródło: Xiaomi

Urządzenie komunikuje się na razie tylko w dwóch językach

Głośnik Xiaomi może działać w trybie Asystenta Google lub zwykłego głośnika Bluetooth. Przełączanie się między nimi jest bardzo proste. | Źródło: Xiaomi

Na górnej części obudowy umieszczono panel dotykowy, pozwalający sterować poszczególnymi funkcjami głośnika. Uwagę zwraca podświetlana obwódka na wzór tej z głośników Amazon Echo. Sprzęt dysponuje dwoma mikrofonami o sporym zasięgu, umożliwiającymi odczytywanie przezeń poleceń głosowych użytkownika.Xiaomi Mi Smart Speaker debiutuje początkowo wyłącznie w Indiach, w związku z czym obsługuje na tę chwilę polecenia w języku hindi i angielskim. Od strony funkcjonalnej nie różni się niczym od innych głośników współpracujących z Asystentem Google.Cena Xiaomi Mi Smart Speaker wynosi w przedsprzedaży 3499 rupii indyjskich, czyli ok. 180 złotych. W regularnej sprzedaży kosztował będzie 3999 rupii indyjskich, czyli równowartość ok. 210 złotych.Sprzęt z pewnością pojawi się prędzej czy później także w Europie. Czy będzie go można kupić w Polsce? Poczekamy, zobaczymy. Jeśli tak, oby od dnia swojej premiery obsługiwał język polski - nie to co w przypadku Xiaomi Mi Smart Band 5...Źródło: Mi.com