Xiaomi Mi Air 2 Pro mają być pierwszymi słuchawkami tego typu w ofercie

Takich słuchawek Xiaomi jeszcze nie miało.





Xiaomi Mi Air 2 Pro - w końcu ANC!

Xiaomi Mi Air 2 Pro mają być słuchawkami dokanałowymi. / Foto: Gizmochina

Wiadomym jest, że firma Xiaomi nie skupia się jedynie na smartfonach. Marka ma w swojej ofercie sporo akcesoriów (nie tylko) do telefonów, m.in. słuchawki. Klienci mogą wybierać wśród modeli nausznych, dousznych, przewodowych i bezprzewodowych. Oczywiście Xiaomi produkuje także słuchawki TWS pozbawione wszelkich kabli, jednak bez wsparcia dla aktywnego tłumienia hałasu. Wygląda na to, że Chińczycy w najbliższej przyszłości mają nadrobić zaległości.Według nowych doniesień, nadchodzący model słuchawek TWS Xiaomi Mi Air 2 Pro. Według źródła mają to być pierwsze słuchawki TWS Xiaomi z aktywną redukcją szumu (ANC). Funkcja ta jest pożądana przez wielu użytkowników, i nie ma co się dziwić. Dzięki niej możemy cieszyć się muzyką bez odgłosów przejeżdżających aut, głośnych rozmów w metrze czy remontu za ścianą. Podobno w nowych słuchawkach ma być całkiem skuteczna.Xiaomi Mi Air 2 Pro na wizualizacjach mają kolor czarny, jednak niewykluczone, że producent udostępni także wersję białą. Zwrócę też uwagę na silikonowe gumki, dzięki którym powinny być komfortowe w noszeniu. Etui będzie wyposażone w białą diodę umieszczoną w dolnej części i przycisk zlokalizowany z boku. Prawdopodobnie będzie służył do zresetowania słuchawek.