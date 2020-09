Poważne problemy LG. Telewizory mogą wywołać pożar

Akcja serwisowa LG to kwestia czasu?

Telewizory OLED cenione są ze względu na fenomenalną jakość obrazu - wysoką jasność, doskonałą kontrast i perfekcyjną czerń. Na zdjęciu: LG OLED W7. | Źródło: LG

Nawet połowa telewizorów LG OLED może trafić na serwis

Podobne ostrzeżenia przed telewizorami OLED produkcji LG wystosowały wcześniej Korea Południowa oraz Chiny. W obu tych krajach wystartowały już akcje serwisowe, które łącznie objęły kilkanaście tysięcy sztuk urządzeń. Wtedy to przedstawiciele LG podawali, że wadliwe egzemplarze telewizorów znaleźć można tylko na rynkach azjatyckich. W wątpliwość poddaje to Komisja Europejska.Akcja serwisowa telewizorów LG OLED w drodze? Wygląda na to, że tak. KE informuje, że usterki znaleziono w modelach telewizorów produkowanych od 2017 roku w polskiej fabryce koncernu pod Wrocławiem. Sugeruje się, że nawet połowa wszystkich nabywców telewizorów OLED w Europie może zostać objęta akcją serwisową, która dla południowokoreańskiej korporacji oznaczała będzie poważne wydatki.Polski oddział firmy LG nie odniósł się jeszcze do sprawy.Źródło: RP