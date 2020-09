ThinkPad P14s to mobilna stacja robocza wagi ultralekkiej

Niezawodny komputer dla profesjonalistów.

Z roku na rok komputery do zastosowań profesjonalnych stają się coraz mniejsze i coraz to bardziej poręczne. Tyczy się to nie tylko desktopów o dużej mocy obliczeniowej, zamykanych coraz częściej w obudowach Mini-ITX i mniejszych, ale także mobilnych stacji roboczych, stanowiących dla nich doskonałą alternatywę.Jeszcze kilka lat temu konsument chcąc sprawić sobie mobilną stację roboczą musiał wybierać spomiędzy laptopów ciężkich lub bardzo ciężkich, przypominających objętością raczej wypełniony po brzegi segregator, a nie 32-kartkowy zeszyt. Czasy te odchodzą w niepamięć za sprawą propozycji takich jak notebooki z liniiPopularny producent zaprezentował niedawno ważący zaledwie 1,47 kg model, który jest najmniejszą i najlżejszą mobilną stacją roboczą Lenovo.Gdybym zapytał przedstawicieli kilku grup zawodowych i społecznych o to, czego wymagają od wymarzonego laptopa, to założę się, że w ich odpowiedziach bez problemu znalazłbym wspólny mianownik. Każdy chce żeby jego sprzęt mobilny był jak najwydajniejszy, a przy tym lekki i zgrabny. Żeby miał ładny ekran, pracował długo na baterii i wytrzymał trudy każdej podróży (oraz upadki ze stołu na podłogę). Koncert życzeń? Niekoniecznie - wystarczy zerknąć na nową propozycję od Lenovo.Lenovo ThinkPad P14s debiutuje w Polsce w kilku różnych wersjach, dzięki czemu każdy znajdzie sprzęt odpowiadający swoim wymaganiom.

Idealny komputer do obróbki wideo? Lenovo ThinkPad P14s sprosta temu zadaniu

Lenovo ThinkPad P14s oferuje wszystkie niezbędne złącza

Mobilna stacja robocza certyfikowana przez producentów oprogramowania

Sprzęt na długie lata

Bezpieczeństwo to priorytet

Czytnik linii papilarnych znajdziemy tuż obok wygodnego gładzika

Profesjonalisto, sprawdź go

Artykuł powstał przy współpracy z marką Lenovo

Biznesmen szukający eleganckiego sprzętu zapewniającego długi czas pracy na baterii postawi na wariant z procesorem Intel Core i5-10210U, 8 GB RAMu i 14-calową dotykową, matową matrycą o rozdzielczości 1920x1080 pikseli i jasności 300 cd/m2. Kamerka z fizyczną przesłoną ThinkShutter chroniącą prywatność? Jest. Czytnik kart pamięci? Pewnie. Opcjonalny modem LTE? Oczywiście! Kompaktowy zasilacz 65 W uzupełni stan baterii w mgnieniu oka poprzez złącze USB-C, gdy ta rozładuje się nawet dopiero po piętnastu godzinach pracy.Architekt korzystający z oprogramowania CAD lub fotograf zajmujący się także obróbką wideo zainteresuje się modelem z układem Intel Core i7-10610U, 48 GB RAMu oraz 14-calową matrycą 4K. Wyświetlacz ten cechuje 100-procentowe pokrycie gamy kolorów Adobe RGB oraz obsługa Dolby Vision, HDR 400 i jasność na poziomie 500 cd/m2. Dodatkową moc obliczeniową w trakcie renderowania grafik i plików wideo gwarantuje obecna w każdej konfiguracji karta graficzna NVIDIA Quadro P520 z 2 GB pamięci DDR5.Obecność wygodnej, podświetlanej klawiatury, donośnych głośników stereo, czy też kultowego elementu jakim jest TrackPoint docenią wszyscy, bez wyjątku. Każdy laptop to również szybkie dyski SSD PCIe NVMe o pojemności do 2 TB, najnowsze moduły Intel Wi-Fi 6 AX201, złącze USB-C 3.1 z obsługą Thunderbolt 3 oraz... solidna konstrukcja i bezpieczeństwo.Kolejnym aspektem, który z pewnością docenią profesjonaliści z branży projektowej jest certyfikacja głównych niezależnych dostawców oprogramowania.Stacja robocza Lenovo ThinkPad P14s posiada certyfikaty takich firm jak Adobe, Autodesk, SketchUp, SolidWorks i innych. Co to oznacza? Certyfikaty niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) zapewniają niezawodne działanie najważniejszych aplikacji na wybranym sprzęcie, zapewniając optymalną wydajność.Dodatkowo, producent dostarcza oprogramowanie Lenovo Performance Tuner (LPT), które ma na celu optymalizację wydajności i efektywności pracy stacji roboczej, aby móc w pełni wykorzystać jej potencjał. Poprzez wykorzystanie predefiniowanych ustawień dedykowanych pod konkretne aplikacje LPT umożliwia zarówno zwiększenie wydajności oraz efektywności na poziomie ustawień sprzętowych jak i systemowych.Zwykło się mówić, iż laptopy użytkowane często w podróży są narażone na zwiększone ryzyko awarii z tytułu uszkodzeń mechanicznych oraz w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych. To prawda, ale... nie w przypadku Lenovo ThinkPad P14s. Rezygnacja z wolnych dysków talerzowych (HDD) na rzecz niezawodnych i szybkich dysków korzystających ze standardu PCIe to tylko jeden z kroków w stronę zapewnienia laptopom najwyższego stopnia ochrony.ThinkPad P14s przetestowano pod kątem zgodności z 12 wymaganiami normy wojskowej MIL-STD-810G. Konstrukcja przeszła 200 testów jakościowych poświadczających zdolność do pracy w warunkach niskich i wysokich temperatur, po zalaniu lub upuszczeniu na ziemię. Z pewnością nie jest to sprzęt niezniszczalny (taki nie istnieje), ale laptop, któremu żadna praca nie będzie straszna. To właśnie takie notebooki po latach od swojej premiery cenione są jako świetny sprzęt "z drugiej ręki". Tańsze przeważnie nie są w stanie przetrwać próby czasu.Nawet jeśli Wy nie przykładacie sporej uwagi do kwestii związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, to robią to czołowi producenci elektroniki. Od dłuższego już czasu Lenovo w swoich laptopach stosuje na przykład fizyczne przesłony kamer o nazwie ThinkShutter. Najlżejsza mobilna stacja robocza Lenovo ThinkPad P14s nie mogła być w tej kwestii wyjątkiem. A to tylko jedno z wielu zabezpieczeń.Przechowywane na mobilnych stacjach roboczych dane często stanowią tajemnice przedsięborstw lub są po prostu danymi poufnymi. Dedykowany układ Trusted Platform Module (dTPM) szyfruje dane i współpracuje z zabezpieczeniami Windows 10. Opcjonalny czytnik linii papilarnych i opcjonalna kamera na podczerwień pozwalają schować ważne pliki za logowaniem biometrycznym przez Windows Hello.Pozytywne opinie o laptopach Lenovo z serii ThinkPad nie wzięły się znikąd - widać to już w chwilę po bliższym kontakcie z nowym ThinkPadem P14s. Lenovo ThinkPad P14s można bez cienia wątpliwości traktować jako jedną z najciekawszych propozycji dla wymagających profesjonalistów.Wygodny, solidny, bezpieczny i oferujący wydajność na bardzo wysokim poziomie jest jednym z tych notebooków, które konsumenci będą dobrze wspominać jeszcze długie lata po jego debiucie.