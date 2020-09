OPPO zapowiada premierę swoich nowych produktów w Playerze

Odświeżona aplikacja.

Transmisja dla każdego, bez logowania

Smartfony i smartwatche OPPO do wygrania

OPPO już 1. października wprowadzi do Polski kilka nowości. Ich premiera odbędzie się w formie wydarzenia online, które będzie można oglądać od godziny 12:00 na platformie player.pl. Z tej okazji OPPO przygotowało również konkurs z ciekawymi nagrodami dla fanów marki na Facebooku.Wiemy już, że marka przedstawi aż 4 nowe smartfony, które trafią do sprzedaży w Polsce. Premiera przybierze dość niestandardową formułę –, w którym zaproszeni goście porozmawiają o tym, jak nowoczesne produkty i usługi pomagają realizować pasje, zainteresowania i jak ułatwiają codzienne życie.Emisja programu będzie miała miejsce 1. października o godzinie 12.00 na platformie, a obejrzeć go będzie mógł każdy, bez konieczności logowania się, czy zakładania konta. Dostępna będzie przez: www, aplikację mobilną i w smart TV. Warto zarezerwować sobie czas na uczestniczenie w premierze, ponieważ na uważnych i szybkich widzów będzie czekać konkurs z wartościowymi nagrodami.W dniu premiery na specjalnie utworzonym z tej okazji wydarzeniu na platformie Facebook, przez cały dzień publikowane będą pytania, które dotyczyć będą zarówno programu, jak i nowych produktów OPPO.W ramach konkursu, użytkownicy co godzinę będą mieli okazję wygrać jedną z 9 atrakcyjnych nagród: najnowszych smartfonów oraz smartwatchy OPPO Watch . Wystarczy udzielić poprawnej odpowiedzi w najkrótszym czasie. Warto już dziś się zapisać, by nie przegapić kolejnych informacji, a wszystkie szczegóły znajdują się pod tym adresem Źródło: OPPO