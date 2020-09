Tak wygląda kontroler DualSense dla PlayStation 5 od środka

Pierwsze spojrzenie do wnętrza nowego pada.





Jak wygląda DualSense od wewnątrz?

Udało się Wam kupić PlayStation 5 w przedsprzedaży?

Im bliżej sklepowej premiery PlayStation 5, tym więcej wiemy na temat konsoli nowej generacji od Sony. Polska cena PlayStation 5 została już ujawniona, wygląd PS5 znamy od dawna, a tajemnic nie ma przed nami także nowy kontroler do PlayStation 5 o nazwie DualSense . Dziś możemy obejrzeć go od środka.Sony na swoich prezentacjach skupiło się na tym, jak prezentuje się kontroler DualSense od strony zewnętrznej. Bezprzewodowy pad dla PlayStation 5 znacząco różni się od DualShocka znanego z PlayStation 4. Novum jest technologia haptycznego sprzężenia zwrotnego oraz adaptacyjne przełączniki w triggerach L2 i R2. Jak wygląda wnętrze urządzenia?Użytkownik Instagrama o pseudonimie Impact_Controller podzielił się ze światem zrzutem ekranu prezentującym galerię zdjęć z komunikatora WhatsApp. Widzimy w niej dziewięć fotografii kontrolera do PS5 rozłożonego na części pierwsze. Obudowa składa się jak widać z trzech elementów, których malowanie z chęcią zajmą się zapewne moderzy.Przedsprzedaży PlayStation 5 w Polsce wystartowała 17 września, a dostępne egzemplarze konsoli rozeszły się dosłownie w parę chwil. Większą popularnością cieszyła się wyceniona na 2299 złotych PlayStation 5 z napędem Blu-Ray, choć swoich amatorów znalazły w końcu wszystkie sztuki PlayStation 5 Digital Edition w cenie 1849 złotych. Regularna sprzedaż konsol ruszy 19 listopada 2020 roku.