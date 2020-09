Xiaomi Mi 10T w pełnej krasie. Mamy rendery i pełną specyfikację

Mają być dwie wersje.

Xiaomi Mi 10T Pro - będą dwie wersje

Tak ma wyglądać Xiaomi Mi 10 Pro. / Foto: @Sudhanshu1414 (Twitter)

Xiaomi Mi 10T (po lewej) i Mi 10T Pro (po prawej). / Foto: @Sudhanshu1414 (Twitter)

Rodzina Xiaomi Mi 10 jest już całkiem rozbudowana. Użytkownicy mogą wybierać między podstawową wersją, opcją Pro, Ultra czy tańszą Lite. Xiaomi daje swoim klientom spory wybór, jednak niedługo ma się on powiększyć. Wszystko za sprawą, o którym już pisaliśmy na łamach portalu. Właśnie wyciekła kompletna specyfikacja wraz z oficjalnymi grafikami.Nadchodzący Xiaomi Mi 10T Pro ma zostać wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,67 cala. Panel o rozdzielczości FHD+ ma obsługiwać odświeżanie 144 Hz, co z pewnością spodoba się graczom. Warto wspomnieć o obsłudze filmowej przestrzeni kolorów DCI-P3 i skaneru biometrycznym, który ma trafić na boczną ramkę. Jeśli plotki się potwierdzą, to urządzenie odblokujemy także twarzą.Sercem smartfona prawdopodobnie będzie flagowy Snapdragon 865 wspomagany przez 8 GB RAM w standardzie LPDDR5. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, to użytkownik ma mieć do wyboru 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1.Xiaomi Mi 10T Pro ma mieć potrójny aparat tylny. Główne oczko prawdopodobnie będzie wyposażone w matrycę 108 MP ze stabilizacją optyczną. Wspomniałem w śródtytule, że Xiaomi szykuje dwie wersje - wygląda na to, klienci będą mogli też kupić tańszą opcję z sensorem 64 MP. Jeśli chodzi o pozostałe aparaty, to standardowo ma się znaleźć sensor ultraszerokokątny 13 MP, który uzupełni aparat makro 5 MP. Kamerka selfie 20 MP ma zostać zlokalizowana w otworze.Za zasilanie Xiaomi Mi 10T Pro ma odpowiadać akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Energię uzupełnimy przy pomocy złącza jack 3,5 mm. Oprócz tego Xiaomi pewnie zainstaluje głośniki stereo i dobry układ odpowiadający za przetwarzanie dźwięku - smartfon ma otrzymać certyfikat Hi-Res. O złączu jack 3,5 mm możemy raczej zapomnieć.Jeśli chodzi o kwestie łączności, to nadchodzący Mi 10T Pro obsłuży dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.1 i NFC. Smartfon będzie można podobno wykorzystać jako pilot dzięki obecności diody IR. Oczywiście telefon ma być kompatybilny z siecią 5G.Wersja Xiaomi Mi 10T (bez Pro) prawdopodobnie będzie się różniła jedynie wspomnianym aparatem głównym i brakiem wersji 256 GB. Reszta specyfikacji nie powinna się zmienić.Xiaomi Mi 10T ma zadebiutować za kilka dni. Premiera odbędzie się 30 września 2020 roku, o godzinie 14:00 polskiego czasu.