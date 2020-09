Smartwatch Xiaomi Haylou Solar w świetniej promocji

Haylou Solar LS05 to ciekawa propozycja dla osób szukających opaski sportowej w kształcie klasycznego zegarka z funkcjami smart.



Marka Haylou stworzyła jeden z najtańszych zegarków z tak bogatymi funkcjami. Co ważne, urządzenie jest wodoszczelne i oferuje wiele trybów sportowych.



Haylou Solar zamiast Xiaomi Mi Band?

Smartwatch wyposażony jest w 1,28-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 240 x 240. LS05 korzysta z modułu Bluetooth w wersji 5.0 oraz jest niezwykle lekki - waży jedyne 54 gramów. Według samych użytkowników, silikonowa opaska jest lekka i pozwala skórze naszego nadgarstka oddychać nawet gdy się spocimy.





Zegarek wspiera 12 trybów sportowych

Xiaomi Mi Band 5 również w dobrej cenie

Bateriazapewniapracy na jednym ładowaniu. Przy włączonej funkcji monitorowania pracy serca czas ten spada do 15 dni co i tak jest przyzwoitym wynikiem. Zegarek jest, więc możemy go nosić w deszczowe dni lub podczas mycia rąk.Zegarek nie posiada modułu GPS, ale obsługuje, wśród których znajdziemy m.in. jogging, jazdę na rowerze, fitness, wspinaczkę górską, koszykówkę, piłkę nożną i wiele innych. Urządzenie monitoruje pracę naszego serca, ilość kroków przebytych w ciągu dnia, ilość spalonych kalorii oraz wiele innych czynników. Aktywność możemy zsynchronizować z aplikacją, dostępną na smartfony z Androidem i iOS. Nie zabrakło też obsługi powiadomień z urządzenia mobilnego.Smartzegarek Haylou Solar LS05 dostępny jest w sklepie GearBest za $29.59 (ok. 115 zł) - to naprawdę niewiele jak na sprzęt o takich możliwościach.Warto dodać, że na AliExpress można znaleźć mnóstwo akcesoriów do zegarka , w tym oryginalne paski czy szkła ochronne.Jeżeli jednak wolisz bardziej nowoczesną konstrukcję, warto rozważyć zakup Xiaomi Mi Band 5, tym bardziej, że najnowsza wersja opaski otrzymała większy ekran czy wygodniejsze złącze ładowania. Nie bez znaczenia jest również atrakcyjna cena.Xiaomi Mi Band 5 znajdziecie w promocji na AliExpress za ok. 108 zł . Osoby, które nie chcą czekać 2-3 tygodnie na dostawę z Chin, mogą wybrać wysyłkę z magazynu w Polsce - wówczas cena opaski wynosi ok. 120 zł.Opaska sprzedawana jest w wersji CN (chińska), ale nie jest to wielki problem. Urządzenie wspiera również język polski, który zostanie pobrany w formie aktualizacji oprogramowania po połączeniu opaski z aplikacją Mi Fit.Źródło: wł.