20 perełek z AliExpress. Tanie gadżety, które warto mieć

Przydatne gadżety i akcesoria.



Na AliExpress można znaleźć wiele przydatnych gadżetów, ale ilość ofert potrafi przytłoczyć. Jak co tydzień, specjalnie dla naszych Czytelników, wybraliśmy tylko dobrze ocenianie przedmioty, które można kupić w niskiej cenie. Co więcej, większość gadżetów można zamówić korzystając z darmowej dostawy do Polski.



Na liście znajdziecie produkty, których cena zaczyna się już od kilku złotych: akcesoria do smartfonów, przydatne gadżety komputerowe czy przedmioty do domu. Zapraszamy.





2. Ładowarka samochodowa Baseus z transmiterem FM

3. Lampka Yeelight LED

4. Duża podkładka pod mysz LED RGB

5. CBAOOO K98 - słuchawki bezprzewodowe Bluetooth

6. Składany nóż w kształcie klucza

7. Obracany kabel magnetyczny ROCK 540

8. Magnetyczna opaska na narzędzia

9. Wielofunkcyjna kieszeń samochodowa

10. Czytnik kart pamięci ze złączem USB-C

11. Przewód Baseus z różnymi końcówkami

12. Szczoteczka Xiaomi Mijia T100

13. USB-C do USB - przejściówka OTG

14. Silikonowy pasek do opaski Mi Band

15. Kieszonkowy Multitool

16. Lampka czołowa LED z czujnikiem ruchu

17. Termometr na podczerwień

18. Odświeżacz powietrza do auta - gramofon

19. Bezprzewodowa ładowarka KUULAA 10W

20. Słuchawki Xiaomi Redmi Airdots 2

Jeżeli w swoim laptopie posiadasz tylko Wi-Fi w standardzie 2.4 GHz, warto przejść na nowszy standard zapewniający lepszą przepustowość i stabilniejsze połączenie. Adapter USB Wi-Fi AC kosztuje mniej niż 20 zł, a zbiera świetne recenzje użytkowników.Świetny gadżet do starszych samochodów. Ładowarka marki Baseus wspiera standard Quick Charge 4.0, a do tego posiada wbudowany nadajnik FM więc w prosty sposób można przesyłać muzykę z telefonu prosto do głośników pojazdu.Dodatkowe oświetlenie przydane przy biurku czy w sypialni. Lampka Yeelight posiada wygodny klips, który sprawia, że zamontujemy ją w dogodnym miejscu. Dużym udogodnieniem jest wbudowana bateria oraz możliwość regulacji natężenia oraz barwy światła.Powierzchnia biurka nie musi być nudna. Marka Vococal oferuje podkładki pod mysz z podświetlanymi krawędziami, które wyglądają naprawdę efektownie. Do wyboru są różne rozmiary, od 25x35 cm do 80x30 cm, a całość zasilana jest przez gniazdo USB.Słuchawki bezprzewodowe, które sprawdzą się podczas aktywności wyzycznej nie muszą być drogie. Udowadnia to marka CBAOOO. Model K98 działający do 6 godzin na jednym ładowaniu posiada wygodne uchwyty, które utrzymują słuchawki we właściwej pozycji nawet podczas biegania. Nie martw się, nie zgubisz ich, gdyż połączono je specjalnym przewodem.Ten gadżet może przdać się dosłownie każdemu, a w dodatku można przypiąć go do pęku z kluczami. Tak, dobrze widziecie. Miniaturowy nóż umieszczono w obudowie przypominającej klucz.Kable, którym na co dzień zasilamy nasze smartfony zazwyczaj mają standardowy kształt. ROCK 540 wygląda zupełnie inaczej. Ten kabel ma nie tylko magnetyczną końcówkę, więc chroni przed przypadkowym "zerwaniem", ale posiada też unikalny obrotowy system więc korzystanie z niego będzie komfortowe w każdej pozycji.Absolutnie obowiązkowa pozycja dla każdego majsterkowicza. Opaska wykonana jest z wytrzymałej tkaniny Oxford 1680D, a dodatkowo wyposażono ją w silne magnesy więc śrubki, gwoździe czy wiertła można mieć zawsze przy sobie podczas pracy.Bolączką wielu aut jest niewystarczająca ilość schowków i uchwytów. Na szczęście są gadżrty takie jak kieszeń marki LEEPEE. Siatkowaną "torbę" można umieścić w dogodnym miejscu, idealnie sprawdzi się, np. jako schowek na telefon.Złącze USB-C znajdziemy w większości nowych laptopów czy telefonów. Dzięki czytnikowi kart pamięci marki VONETS można kopiować dane zarówno na komputery jak i smartfony.Ten kabel to prawdziwy kombajn, który naładuje wiele urządzeń dysponujących różnymi złączami. Zdecydowanie warto mieć taki gadżet w domu. Producent zapewnia, że przewód wspiera szybkie ładowanie do 40 W. Długość: 1.2 m.Niedroga, ale bardzo dobrze oceniana elektryczna szczoteczka do zębów, która generuje aż 16 500 wibracji na minutę. Obudowa posiada certyfikat wodoszczelności IPX7, a użytkownik może wybrać jeden z dwóch trybów czyszczenia.Chcesz do swojego smartfona, tabletu czy laptopa ze złączem USB-C podłączyć mysz, klawiaturę lub pamięć flash? Niezbędny będzie odpowiedni adapter.Opaski sportowe Xiaomi cieszą się ogromną popularnością. Na AliExpress znajdziecie mnóstwo nieoryginalnych i nietypowych pasków, które kosztują naprawdę niewiele, a gama kolorów i wzorów powinna zadowolić każdego. Paski kompatybilne są z opaskami Mi Band 5, 4 i 3.Kompaktowy zestaw narzędzi, który można mieć zawsze przy sobie. Całość wykonano ze stali nierdzewnej.Idzie jesień, a dni robią się coraz krótsze. To doskonały moment aby zaopatrzyć się w wygodną latarkę LED. Autem produktu jest wbudowany sensor ruchu. Lampka o dużej mocy i jasnym świetle dostępna jest w wielu wariantach.Zbierający dobre recenzje termometr bezdotykowy, którego dokładność pomiaru wynosi ± 0.2 ℃. Produkt obsługuje pomiar temperatury za pomocą jednego przycisku.Xiaomi Mijia Sothing TITA to odświeżacz powietrza do auta montowany na kratkę wentylacyjną. Produkt wyróżnia ciekawy projekt, całość ma formę niewielkiego gramofonu, a wkładka z zapachem obraca się gdy z nawiewu wydobywa się powietrze.Bezprzewodowa ładowarka KUULAA 10W to urządzenie, którym naładujecie smartfony wspierające standard Qi, takie jak iPhone 8 Pus, X, XS czy Samsung Galaxy S10.Tego produktu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Kultowe słuchawki bezprzewodowe Xiaomi w nowej odsłonie. Cena? Jak zawsze niska.Jeśli chcecie poznać inne ciekawe gadżety, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, koniecznie rzućcie okiem na wcześniejsze publikacje: