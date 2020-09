Prywatna chmura Azure w biurze? Lenovo ma na to sposób

Chmura prywatna i jej zastosowania w biznesie.

Wszystkie narzędzia w jednym miejscu

Rozwiązania chmurowe są już na tyle popularne, że praktycznie każde przedsiębiorstwo korzysta z nich w jakiejś formie. Może być to magazyn plików, poczta lub też oprogramowanie w formie SaaS. Niezależnie od tego są jednak przypadki, gdy nie możemy udostępnić naszych danych poza siecią przedsiębiorstwa, a chcemy użyć chmury, aby zapewnić komfort pracy użytkownikom i administratorom.Tu z pomocą przychodzą nam rozwiązania, dzięki którym w prosty sposób można uruchomić prywatną chmurę. Wystarczą już dwa serwery, aby sprostać temu zadaniu. Według producenta, wymagane licencje otrzymamy wraz z maszynami.Dziś wśród wielu menadżerów wysokiego szczebla pokutuje przekonanie, że własna chmura to olbrzymie wydatki na dział IT i czas poświęcony na obsługę. Nic bardziej mylnego. Dzięki ujednoliceniu zarządzania infrastrukturą hiperkonwergentną, na której oparta jest prywatna chmura Azure, administratorzy mają wszystkie narzędzia w jednym miejscu. Tyczy się to tak przydzielania zasobów, jak i dbania o bezpieczeństwo i aktualizacje. Takie rozwiązanie pozwala nawet zmniejszyć zatrudnienie w dziale IT lub da zespołowi czas na wprowadzanie innowacji.Najczęściej wykorzystywanym sposobem dostarczania usług w prywatnej chmurze jest infrastruktura jako usługa (IaaS). W tym modelu firma korzysta z zasobów chmury takich jak przestrzeń dyskowa, moc obliczeniowa oraz sieć, jak i z usługi, nad którą ma pełną kontrolę. Drugi sposób to platforma jako usługa (PaaS). Tu chmura może dostarczać użytkownikom aplikacje lub skomplikowane oprogramowanie będące często głównym narzędziem przedsiębiorstwa.Prywatna chmura zapewnia też zdecydowanieniż chmura publiczna. Wszystko jest za firmową ścianą ogniową, a nad całością pieczę trzyma własny dział IT. Własne polityki zabezpieczeń mogą być zdecydowanie bardziej restrykcyjne i - ponieważ całość spięta jest w jednej infrastrukturze ꟷ łatwo zadbać o wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Użytkownicy również odczuwają większy komfort pracy, bo w razie problemów kontaktują się z działem IT przedsiębiorstwa, a nie z firmą zewnętrzną.Ważną rzeczą jest też prędkość działania i łatwa skalowalność do wymagań użytkowników. Infrastruktura jest wewnątrz, więc nie ogranicza nas przepustowość łącz internetowych, a administratorzy mogą błyskawicznie reagować na zmiany zapotrzebowania na moc obliczeniową każdej uruchomionej maszyny wirtualnej. Mogą je też konfigurować wg wymagań i tworzyć np. środowiska testowe zgodnie ze specyfikacją, jakiej żądają użytkownicy.Budowa infrastruktury hiperkonwergentnej i oparcie na niej własnej prywatnej chmury nie jest więc tylko kaprysem i zwykłym podążaniem za trendami. W dużych przedsiębiorstwach to konieczność, a i w mniejszych wygoda oraz szybkość działania błyskawicznie zrekompensują poniesione nakłady finansowe. Bezpieczeństwo jest niejako wpisane w schemat działania takiej chmury i często może być decydującym argumentem dla klientów firmy.Więcej na temat ThinkAgile MX Azure Stack HCI można dowiedzieć się odwiedzając stronę Lenovo Źródło: Lenovo