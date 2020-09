Mały i tani iPhone 12 Mini potwierdzony. Data premiery ujawniona

Tani iPhone 12 to iPhone 12 Mini.





iPhone 12 Mini faktycznie istnieje i mamy na to kolejny dowód w postaci zdjęć etykiet, naklejanych na pudełka z etui. Najmniejszy smartfon Apple, o którym pierwsze doniesienia pojawiły się z początkiem tego tygodnia, jest jednym z czterech urządzeń, których premiera odbędzie się w październiku. Kiedy? Właśnie się dowiedzieliśmy, oczywiście nieoficjalnie. iPhone 12 Mini to nazwa najmniejszego z nowych smartfonów produkowanych przez giganta z Cupertino, wyposażonego w 5,4-calowy ekran OLED. Przypominam, iż najbardziej kompaktowym z iPhone'ów obecnej generacji jest iPhone 11 Pro, wykorzystujący wyświetlacz o przekątnej 5,8-cala.Pozostałe smartfony Apple to iPhone 12 (6,1"), iPhone 12 Pro (6,1") i iPhone 12 Pro Max (6,7"). Jeśli fotografia jest prawdziwa, w iPhone 12 i iPhone 12 Pro będzie można stosować identyczne etui.Premiera iPhone 12 Mini oraz pozostałych nowych smartfonów Apple odbędzie się. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze serwisu MacRumors, powołując się na swoje źródła w postaci brytyjskiego telekomu. Premiera nowych smartfonów Apple odbywała się zawsze we wrześniu, jednakże w czerwcu tego roku producent potwierdził, że tym razem nastąpi ona wyjątkowo "kilka tygodni później".