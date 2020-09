Mocarny miniPC XPG Gaia na i9, czyli adaptacja Intel NUC 9 Extreme

MiniPC z linii NUC, na której bazuje XPG Gaia, oparte są o specjalną kartę z procesorem / foto. Adata XPG

Adata XPG Gaia nie jest w pełni autorskim sprzętem, a adaptacją już znanego modelu Intel NUC 9 Extreme Ghost Canyon. W zasadzie nie za wiele się zmieniło poza dołożeniem znaczka XPG, tak czy inaczej to całkiem niezła maszyna, niezależnie od jej aktualnej nazwy i brandu.Sercem miniPC jest mocny znany z laptopów procesor Intel Core i9-9980HK o ośmiu rdzeniach (i szesnastu wątkach) pracujących z częstotliwością 2,4 GHz, a nawet do 5,0 GHz w turbo. Ma TDP na poziomie 45 W i wbudowaną kartę graficzną Intel UHD 630. W zestawie XPG dołożyło też 32 GB całkiem szybkiej pamięci 3200 MHz w dwóch kościach, które wspierają technologię Intel XMP 2.0. Dane zapiszemy na nośniku XPG DX8200 Pro o osiągach do 3500 MB/s w odczycie i 3000 MB/s w zapisie.