Czy Twój kot potrzebuje smart miski? Xiaomi twierdzi, że tak

Xiaomi znowu się „popisało”.





Woda jak z górskiego potoku

W dzisiejszych czasach wszystko jest smart, łączy się z siecią i umożliwia obsługę dzięki mobilnej aplikacji. Jednak w tym przypadku Xiaomi chyba poszło o krok za daleko. Czy już naprawdę nawet miska z wodą dla zwierząt domowych musi być inteligentna?Xiaomi Smart Pet Water Dispenser jest to nowy wynalazek chińskiego producenta, który jutro trafi do sprzedaży. W porównaniu do tradycyjnych konstrukcji dostępnych w sklepach zoologicznych sprzęt zawiera cały zestaw ulepszeń, m.in. potrafi symulować płynący strumyk, dzięki czemu woda jest bardziej natleniona, co naturalnie podnosi komfort życia naszego zwierzaka.Źródło: XiaomitodayUrządzenie składa się ze zbiornika na wodę oraz części przypominającej mały zlew. Jest też zaawansowany zestaw filtrów oczyszczających wodę z chloru, magnezu i wapnia zapobiegając przez to powstawaniu kamieni na nerkach. Konstruktorzy pomyśleli nawet o systemie, który nie pozwoli sierści dostać się do zbiornika.Źródło: XiaomitodayTo nie pierwszy raz, kiedy Xiaomi wychodzi naprzeciw oczekiwań właścicieli zwierząt domowych. Poprzedni sprzęt, czyli miska z dozownikiem na jedzenie pozwalająca ustawić przerwy między posiłkami, miała jednak nieco więcej sensu. Takie rozwiązanie rzeczywiście może się przydać, np. kiedy zostawiamy kota samego w domu na dłuższy czas. Mamy wtedy pewność, że nasz zwierzaczek będzie najedzony i jednocześnie nie zje całego zapasu w trakcie jednego posiedzenia.Miska na wodę jednak nie ma podłączenia do instalacji wodnej, więc dolewkę trzeba robić ręcznie. Z kolei zbiornik nie wygląda na zbyt pojemny, przez co nie gwarantuje odpowiedniego nawodnienia kota czy psa podczas naszej dłuższej nieobecności. Niemniej, urządzenie oczywiście współpracuje z aplikacją, która poinformuje właścicieli o niskim poziomie wody, czy konieczności czyszczenia lub wymiany filtrów.Źródło: Gizmochina, Foto: Xiaomitoday