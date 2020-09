Dodatkowa pamięć dla Xboxa niemalże w cenie konsoli. Microsoft zaszalał

Absurd?

Dziś poznaliśmy jedną z ostatnich istotnych informacji dotyczących konsol Xbox Series X i Xbox Series S. Sklep internetowy Best Buy rozpoczął bowiem przedsprzedaż akcesoryjnych nośników danych dla urządzeń Microsoftu. Cena dodatkowej pamięci dla konsol nowej generacji jest zgodna z realiami rynkowymi, ale niebywale wysoka w relacji do ceny konsol.Cena produkowanego ekskluzywnie przez firmę Seagate nośnika danych o pojemności 1 TB wynosi. W Polsce kwota ta może zatem oscylować w granicach aż 999 złotych! Dla porównania, polska cena Xbox Series S z 512 GB pamięci to 1349 złotych. Dodatkowa pamięć kosztowała będzie niemalże tyle, co sama konsola!

Dysk Seagate PCI Express Gen4 x2 NVMe dla konsol Xbox Series X i Xbox Series S. | Źródło: Seagate

Alternatywy będą, ale…

Microsoft zapewnia, że umieszczana w specjalnym gnieździe konsoli pamięć będzie cechowała się parametrami identycznymi, jak wbudowany dysk SSD. Ceny bardzo szybkich dysków SSD M.2 PCIe 3.0 o pojemności 1 TB dla komputerów osobistych są zbliżone do kwoty, jaką zapłacą osoby pragnące zwiększyć przestrzeń na dane na konsolach nowej generacji. Warto jednak pamiętać o tym, że konsole korzystają z nowoczesnych dysków SSD PCIe 4.0 NVMe, a tych na rynku wciąż nie ma zbyt wiele. Mimo to, w relacji do ceny konsol, kwota wydaje się astronomiczna.Warto pamiętać o tym, że gry na Xbox Series S mają zajmować nawet do 30% mniej przestrzeni na dane, niż te instalowane na dyskach Xbox Series X.Początkowo wzmiankowane nośniki danych dla konsol Microsoftu produkowała będzie wyłącznie firma Seagate. Mimo to, gracze będą mogli korzystać z własnych pamięci masowych, jednakże przeniosą na nie tylko te gry, w które w danym momencie nie grają.Co ciekawe, Sony pozwoli graczom na korzystanie z własnych dysków w PlayStation 5 , o ile tylko będą miały one parametry co najmniej tak dobre, jak wewnętrzne dyski PCIe 4.0 NVMe w konsolach Sony. Dla przykładu, Samsung 980 Pro 1 TB kosztuje w USA 229,99 dolarów.Źródło: Best Buy