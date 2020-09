Xiaomi ostro tnie ceny Redmi Note 8 Pro i Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro / foto. instalki.pl

Redmi Note 8T za 599 zł

Wybór smartfonów marki Xiaomi na polskim rynku jest naprawdę duży. W sprzedaży nadal są ubiegłoroczne modele, które nadal mogą być rozsądnym wyborem dla użytkowników szukających dobrego smartfona za mniej niż 1000 zł.Xiaomi ogłosiło, że do 28 września u wybranych partnerów handlowychmożna kupić za(przecena z 1099 zł), natomiastdostępny jest w cenie(przecena z 899 zł). Redmi Note 8 Pro to ubiegłoroczny hit sprzedaż, który nadal cieszy się dużą popularnością z uwagi na mocny procesor i dobry stosunek jakości do ceny. Telefon napędzany jest procesorem(8-rdzieniowy układ, taktowanie do 2,05 GHz), który wbrew początkowym obawom, jest nie tylko wydajny ale i energooszczędny. Na pokładzie znajdziemy fenomenalną baterię o pojemności 4500 mAh. Smartfon oferuje wiele dodatkowych funkcji wspomagających wydajność, np. tryb oszczędzania energii oraz inteligentną regulację jasności. Ponadto, wspiera 18W ładowanie, multifunkcyjny moduł NFC, funkcję IR blaster i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.Xiaomi Redmi Note 8 Pro w wersji 6/64GB (oficjalna polska dystrybucja, 2 lata gwarancji) kupicie aktualnie za 899 zł w wielu popularnych sklepach:Redmi Note 8T to smartfon ze średniej półki cenowej, który wyposażono w 6,3-calowy wyświetlacz Full HD+ z wcięciem w kształcie kropli wody. Smartfon napędza procesor Snapdragon 665 (11 nm). Układ ma osiem rdzeni Kryo 260 - cztery z nich taktowane zegarem 2,2 GHz, pozostałe 1,8 GHz.